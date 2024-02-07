Autobus

Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly

Inchiesta pubblica

Pubblicato su

2022.11 - Pacchetto informativo - Avvio dell'inchiesta pubblica

Fascicolo di indagine di pubblica utilità - Allegato A - Informazioni giuridiche e amministrative

Fascicolo di indagine di pubblica utilità - Allegato B - Nota esplicativa

Fascicolo di indagine di pubblica utilità - Allegato C - Mappa del sito

Fascicolo di indagine di pubblica utilità - Allegato D - Piano generale dei lavori

Fascicolo di indagine di pubblica utilità - Allegato E - Caratteristiche delle opere principali

Fascicolo di indagine di pubblica utilità - Allegato F - Stima sommaria delle spese

Fascicolo di indagine di pubblica utilità - Allegato J - Appendici

Ordinanza prefettizia di apertura dell'inchiesta pubblica

Relazione del Commissario per le indagini preliminari

Conclusioni del commissario incaricato dell'inchiesta

