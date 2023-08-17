Avete intenzione di rimuovere i parcheggi?

L'impronta del progetto TCSP influisce sui parcheggi esclusivamente su Rue du Bas Marin, dove il progetto è da una facciata all'altra. Ci sono 55 posti auto lungo il marciapiede e 10 posti auto privati in Place Travy, il ristorante l'Express e il Grand Hotel Sénia nella futura stazione Travy, che saranno ripristinati dal progetto sulla strada laterale di Les Lances. Nelle altre sequenze, non ci saranno impatti sul parcheggio esistente legati al diritto di passaggio del progetto TCSP.