Gli alberi dovranno essere rimossi?

Se il progetto prevede l'abbattimento di alberi, il bilancio stimato è positivo grazie in particolare al reimpianto e all'inserimento del nodo paesaggistico. Pertanto, gli studi preliminari indicano che 108 alberi sono stati abbattuti nell'ambito del progetto, ma 120 saranno ripiantati, di cui un centinaio sul nodo paesaggistico lungo il TCSP e una dozzina a destra di Place Travy. Nell'ambito dei relativi progetti urbani, il numero di alberi piantati che sono stati contati è stato di circa 600 alberi lungo tutto il percorso, tra cui 300 alberi all'interno della ZAC Chemin des Carrières, 190 alberi nel settore Quinze Arpents e 50 alberi nel settore Cœur d'Orly.