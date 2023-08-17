Chi sta guidando il progetto?

Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice dei trasporti, è l'autorità aggiudicatrice del progetto. È finanziato dallo Stato e dalla Regione Île-de-France attraverso il Contratto di Piano Stato-Regione e dal Dipartimento della Val-de-Marne attraverso il Contratto Speciale Regione-Dipartimento. Il dipartimento dell'Essonne interviene anche in vari modi, come staffetta del blocco comunale e contributore finanziario e dell'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) che interviene nel campo dello sviluppo territoriale. Infine, anche gli attori locali interessati dal percorso del TCSP Sénia-Orly sono coinvolti nel progetto. Si tratta dei comuni di Orly, Thiais, Rungis e Paray-Vieille-Poste e di altri partner (l'ente pubblico di sviluppo (EPA) Orly Rungis – Seine Amont (ORSA), Aéroports de Paris (ADP), RATP, la Société du Grand Paris (SGP), SNCF Réseau). Emettono pareri e seguono l'avanzamento del progetto.