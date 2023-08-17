Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly
Il progetto presenta rischi ambientali?
Aggiornato il
L'autorità ambientale ha concluso che vi era un'esenzione dalla valutazione dell'impatto ambientale, in quanto il progetto non aveva un impatto significativo sulla salute o sull'ambiente nel suo contesto. In effetti, gli inventari della fauna e della flora non hanno rivelato alcun problema particolare nell'area di studio del progetto. Non si trova vicino a un corso d'acqua (nessun rischio di inondazione), né vicino a zone umide che potrebbe impattare. Per quanto riguarda i rischi naturali e tecnologici, la posta in gioco è moderata e non ha un impatto diretto sulla fattibilità del progetto. Inoltre, il progetto sarà l'occasione per trasformare gli spazi attraversati con la piantumazione di alberi di allineamento e la realizzazione di nodi vegetati, che permetteranno di combattere l'effetto isola di calore urbano e di raccogliere l'acqua piovana per infiltrarla nel terreno. Inoltre, il TCSP Sénia-Orly contribuirà a migliorare la qualità dell'aria, grazie al trasferimento modale dalle auto ai trasporti pubblici.