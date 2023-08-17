Il progetto presenta rischi ambientali?

L'autorità ambientale ha concluso che vi era un'esenzione dalla valutazione dell'impatto ambientale, in quanto il progetto non aveva un impatto significativo sulla salute o sull'ambiente nel suo contesto. In effetti, gli inventari della fauna e della flora non hanno rivelato alcun problema particolare nell'area di studio del progetto. Non si trova vicino a un corso d'acqua (nessun rischio di inondazione), né vicino a zone umide che potrebbe impattare. Per quanto riguarda i rischi naturali e tecnologici, la posta in gioco è moderata e non ha un impatto diretto sulla fattibilità del progetto. Inoltre, il progetto sarà l'occasione per trasformare gli spazi attraversati con la piantumazione di alberi di allineamento e la realizzazione di nodi vegetati, che permetteranno di combattere l'effetto isola di calore urbano e di raccogliere l'acqua piovana per infiltrarla nel terreno. Inoltre, il TCSP Sénia-Orly contribuirà a migliorare la qualità dell'aria, grazie al trasferimento modale dalle auto ai trasporti pubblici.