Perché far passare l'autobus sul proprio sito Sénia-Orly sul sito condiviso con il tram T7? Possono davvero guidare sulla stessa corsia senza rischio di incidenti?

La messa in comune delle piattaforme consente di ridurre i diritti di passaggio utilizzati per il traffico di trasporto pubblico nel settore Cœur d'Orly e un'ottima intermodalità tra queste due modalità di strutturazione per Val-de-Marne ed Essonne. Sono stati condotti studi per studiare la fattibilità di tale messa in comune, seguendo l'esempio di Grenoble o Tours, e sono state adottate misure non appena è stata costruita la tramvia per consentire la condivisione della piattaforma. All'incrocio di accesso al sito condiviso, la priorità sarà data al tram e le fermate degli autobus saranno situate a monte delle fermate del tram per consentire la sua fermata alla stazione anche se è presente un autobus.