Perché creare un sito pulito tra il parco commerciale di Sénia e l'aeroporto di Orly?

Il progetto del proprio sito soddisfa 3 obiettivi principali. Il primo obiettivo è sostenere lo sviluppo del territorio, e in particolare quello dell'area di Sénia-Orly: nel territorio si stanno infatti sviluppando ZAC. Di conseguenza, verranno creati alloggi che dovranno essere serviti da un'efficiente linea di trasporto pubblico che li colleghi ai principali snodi di interscambio del territorio (stazioni Grand Paris Express, RER C e aeroporto di Orly, che è anche un importante centro occupazionale). Il secondo obiettivo è migliorare il servizio alla piattaforma aeroportuale di Orly (Cœur d'Orly) dai settori orientali della Val-de-Marne (perché il TCSP Sénia-Orly è l'estensione della linea di autobus 393 che attualmente corre tra Sucy-Bonneuil e Thiais) e, infine, il terzo obiettivo mira a creare un nuovo servizio dal proprio sito esistente Thiais-Pompadour-Sucy Bonneuil in connessione con le modalità di strutturazione (futura linea 14 sud, futura linea 18).