Qual è il percorso dell'autobus Sénia-Orly?

Con una lunghezza totale di circa 12,5 km, l'autobus Sénia-Orly servirà 9 stazioni, collegando Thiais a Paray-Vieille-Poste. Da nord a sud, l'autobus Sénia-Orly attraverserà Thiais, Rungis, Orly e Paray-Vieille-Poste. Infine, collega i vari terminal dell'aeroporto di Orly, formando un anello di traffico non contrassegnato. Il progetto si svolgerà in 2 fasi potenziali a Pont de Rungis. Al termine degli studi preliminari e della consultazione, è stato scelto un percorso. Al centro commerciale Thiais-village, è stata scelta la variante dall'Allée Royale e sull'Avenue de l'Union, il pooling con la piattaforma tranviaria T7 esistente sembra essere il percorso più leggibile, intermodale e diretto per l'aeroporto di Orly. È anche una soluzione ottimale per promuovere i collegamenti, in particolare per le persone con mobilità ridotta. Come parte di un tessuto industriale e urbano in evoluzione, destinato a diventare molto denso, l'autobus Sénia-Orly servirà le numerose abitazioni, uffici e attrezzature esistenti o future.