Quale sarà l'impatto del progetto sul traffico stradale?

La capacità degli assi di traffico è stata definita per garantire un traffico stradale fluido nei comuni attraversati dal TCSP Sénia-Orly, anche in caso di riduzione del numero di corsie in determinati settori. Ridurre il numero di corsie per senso di marcia, quando il traffico lo consente, è una delle leve di azione per uno sviluppo pacifico dei quartieri. Permette di realizzare "viali urbani" su strade precedentemente molto stradali. Gli studi di impatto sul traffico del sito pulito su cui circolerà l'autobus indicano che il suo impatto sul traffico stradale sarà limitato. Il settore "Cœur d'Orly" potrebbe essere oggetto di un forte aumento del traffico in connessione con lo sviluppo di un nuovo quartiere degli affari. In caso di sviluppo di quest'ultimo, è stato calcolato che il BRT rappresenterebbe solo il 5-10% della capacità utilizzata aggiuntiva degli hub.