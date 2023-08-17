Quali saranno le strutture per il ciclismo?

Il progetto TCSP Sénia-Orly fornirà strutture ciclabili continue lungo il percorso TCSP. Le strutture ciclabili sono attualmente molto rare e discontinue nella zona. Pertanto, il progetto TCSP Sénia-Orly contribuisce a migliorare la rete del territorio nelle infrastrutture destinate ai modi morbidi, incoraggiando così la loro pratica. La struttura ciclabile realizzata nell'ambito del progetto fornirà un collegamento strutturante, diretto e continuo dall'incrocio della Resistenza alla piattaforma aeroportuale. La realizzazione di questi sviluppi e le offerte di parcheggio previste a destra delle stazioni (12 posti bici per stazione o 6 cerchi) e dei nodi di interscambio (armadietti sicuri di diverse decine di posti e cerchi) consentiranno di sviluppare la pratica della bicicletta sul territorio, attualmente inesistente