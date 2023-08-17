Quali sono i principali sviluppi in arrivo in questo territorio?

Il percorso del TCSP Sénia-Orly fa parte del parco commerciale Sénia, attualmente zona industriale e parco commerciale situato tra l'aeroporto di Orly, Rungis e la A86. Quest'area ospita diversi programmi urbani e di riqualificazione tra cui:

Il progetto ZAC Chemin des Carrières, guidato dall'EPA ORSA, che ha una forte dominanza abitativa per soddisfare le esigenze residenziali della città di Orly e integra anche i servizi e le attrezzature necessarie per le esigenze dei nuovi residenti. Lo ZAC Chemin des Carrières si interfaccia con il progetto dell'autobus in Rue du Bas Marin.

Il progetto di sviluppo Parcs en Scène, previsto per il 2027. Il progetto si trova a nord di Rue des Quinze Arpents, dove circolerà il TCSP.

Il progetto di ZAC intercomunale di Sénia, previsto per il 2027. Questa è una delle operazioni di riqualificazione di Sénia realizzate dall'EPA ORSA. Si estende su un perimetro di 57 ettari situati nei comuni di Thiais e Orly. Il futuro TCSP passerà su una strada creata nell'ambito del progetto di questa ZAC, che prevede anche la riqualificazione della rue des Quinze Arpents.

Il progetto Cœur d'Orly, un'operazione per sviluppare un polo terziario che si estende su 130 ettari, sulla piattaforma aeroportuale di Orly. Si prevede che alla fine saranno creati 40.000 posti di lavoro. È realizzato sotto la gestione del progetto Aéroports de Paris (ADP).