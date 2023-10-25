Scopri la newsletter n°1!

Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Dalla consultazione preliminare nel gennaio-febbraio 2023 e dalla sua valutazione nell'estate del 2023, il progetto di riqualificazione del cluster Le Bourget-Drancy continua.

Il 28 giugno 2023, il Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités ha approvato i risultati della consultazione e la prosecuzione degli studi del progetto sulla base delle lezioni apprese dalla consultazione:

  • Approfondire, in relazione al territorio, lo scenario preferenziale sulla posizione del park-and-ride al centro del triangolo ferroviario;
  • Perfezionare le strutture per le modalità attive e le persone con mobilità ridotta o disabilità.

Dei due scenari per l'implementazione del park and ride presentati durante la consultazione, il 1°, con il parcheggio nel cuore del triangolo ferroviario, ha ricevuto la maggior parte delle preferenze. Alla luce dei risultati della consultazione, Île-de-France Mobilités proseguirà gli studi sul progetto selezionato. Approfondirà lo scenario del Parking Relais al centro del triangolo ferroviario, con accesso leggibile, sicuro ed equilibrato per ogni modalità di viaggio.

