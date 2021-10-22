Scopri il progetto

Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

I servizi proposti

Mappe degli scenari per la riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy

Mappe che presentano i due scenari previsti per il progetto di riqualificazione della stazione di Le Bourget-Drancy, presso l'attuale stazione di Le Bourget. La stazione serve la RER B, il T11 Express, le linee di autobus e, domani, le nuove linee della metropolitana 16 e 17. Le mappe mostrano le strutture per migliorare l'accessibilità della stazione per pedoni, PRM e utenti degli autobus e rafforzare l'accesso alla stazione per gli automobilisti.

Il progetto prevede diversi miglioramenti per migliorare l'accessibilità della stazione a tutti gli utenti di Drancy, chiunque essi siano, pedoni, persone con mobilità ridotta, utenti di autobus o automobilisti che continuano il loro viaggio con i mezzi pubblici:

Accessibilità

un percorso dalla rue de la station a Drancy per attraversare i binari ferroviari e raggiungere la place de la grande ceinture

Estensione di un nuovo ponte pedonale

accessibile dedicato ai passeggeri per attraversare i binari della RER B e raggiungere la stazione da Place de la Grande Ceinture a Drancy

Trasferimento del capolinea della linea di autobus 146

a sud della stazione, rue de la Station

Creazione di 1.170 posti auto per biciclette

su entrambi i lati dei binari ferroviari, Place de la Grande Ceinture a Drancy, nelle immediate vicinanze degli ingressi della RER B poi M16 e 17 a Le Bourget

Creazione di un nuovo percorso

passando sotto i binari ferroviari (merci) per tutte le modalità tra rue des cheminots e Place de la Grande Ceinture (automobilisti, pedoni e ciclisti)

Infine, il progetto prevede la creazione di un park and ride (P+R) con 300 posti, destinato agli automobilisti che utilizzano i mezzi pubblici.

Due scenari sono proposti per l'implementazione di questo park-and-ride:

Scenario 1

Parcheggio a tre livelli nel triangolo ferroviario in Place de la Grande Ceinture

Scenario 1: parcheggio a tre livelli nel triangolo ferroviario sulla Place de la Grande Ceinture

Scenario 2

Parcheggio interrato a due livelli con la ricostruzione dello stadio in superficie, che lascerebbe il posto a un progetto immobiliare da definire dalla città di Drancy nel triangolo ferroviario

Scenario 2: parcheggio interrato a due livelli con la ricostruzione dello stadio in superficie che lascerebbe il posto a un progetto immobiliare da definire dalla città di Drancy nel triangolo ferroviario

Un progetto frutto di studi iniziali con altri scenari studiati

Gli sviluppi proposti per la consultazione sono il risultato di un lavoro di collaborazione con tutte le comunità e i partner interessati: lo Stato, la Regione Ile-de-France, l'istituzione pubblica territoriale Terres d'Envol, il dipartimento di Seine-Saint-Denis, le città di Drancy, Le Bourget, La Courneuve, nonché SNCF e SGP.

Nel corso di questo lavoro, sono stati studiati diversi scenari di sviluppo e alcuni sono stati scartati. Puoi scoprirli in dettaglio nel DOCP p.41-42, 43-44 e 45-46 o in breve cliccando qui sotto.

Per maggiori dettagli sul progetto e su tutti gli scenari studiati, consultare il file degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP):

