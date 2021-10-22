Scopri il progetto

Scenario 1
Parcheggio a tre livelli nel triangolo ferroviario in Place de la Grande Ceinture
Mappe che presentano i due scenari previsti per il progetto di riqualificazione della stazione di Le Bourget-Drancy, presso l'attuale stazione di Le Bourget. La stazione serve la RER B, il T11 Express, le linee di autobus e, domani, le nuove linee della metropolitana 16 e 17. Le mappe mostrano le strutture per migliorare l'accessibilità della stazione per pedoni, PRM e utenti degli autobus e rafforzare l'accesso alla stazione per gli automobilisti.
Il progetto prevede diversi miglioramenti per migliorare l'accessibilità della stazione a tutti gli utenti di Drancy, chiunque essi siano, pedoni, persone con mobilità ridotta, utenti di autobus o automobilisti che continuano il loro viaggio con i mezzi pubblici:
Accessibilità
Estensione di un nuovo ponte pedonale
Trasferimento del capolinea della linea di autobus 146
Creazione di 1.170 posti auto per biciclette
Creazione di un nuovo percorso
Infine, il progetto prevede la creazione di un park and ride (P+R) con 300 posti, destinato agli automobilisti che utilizzano i mezzi pubblici.
Parcheggio interrato a due livelli con la ricostruzione dello stadio in superficie, che lascerebbe il posto a un progetto immobiliare da definire dalla città di Drancy nel triangolo ferroviario
Gli sviluppi proposti per la consultazione sono il risultato di un lavoro di collaborazione con tutte le comunità e i partner interessati: lo Stato, la Regione Ile-de-France, l'istituzione pubblica territoriale Terres d'Envol, il dipartimento di Seine-Saint-Denis, le città di Drancy, Le Bourget, La Courneuve, nonché SNCF e SGP.
Nel corso di questo lavoro, sono stati studiati diversi scenari di sviluppo e alcuni sono stati scartati. Puoi scoprirli in dettaglio nel DOCP p.41-42, 43-44 e 45-46 o in breve cliccando qui sotto.
Per maggiori dettagli sul progetto e su tutti gli scenari studiati, consultare il file degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP):