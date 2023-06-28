Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Alla confluenza dei comuni di Le Bourget, Drancy e La Courneuve, nella Seine-Saint-Denis, la stazione di Le Bourget vedrà la sua presenza più che raddoppiare con l'arrivo delle future linee della metropolitana 16 e 17 e molti progetti di sviluppo intorno ad esso. Il progetto sostiene l'emergere della stazione di Le Bourget-Drancy come hub di interscambio multimodale (PEM) su scala metropolitana. Faciliterà il viaggio di tutti gli utenti tra Drancy e la stazione – siano essi pedoni, PRM, ciclisti o automobilisti – per raggiungere la RER B, T11 Express, M16, M17 e le 8 linee di autobus.

Immagine 1 di 3

Stato
Regione Île-de-France
Istituzione Territoriale Pubblica Parigi Terres d'Envol
Città di Drancy
Città di Le Bourget
SNCF
Île-de-France Mobilités

Scenari di riqualificazione

Figure chiave

55 000Viaggiatori

entro il 2030

30%

degli utenti della stazione da sud nel 2030

3Modalità di transito

oggi: RER B, tram-treno T11 e 8 linee di autobus

2Linee aggiuntive della metropolitana

entro il 2027: con la messa in servizio delle linee 16 e 17 della metropolitana

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2022
    Pre-studi (DOCP)
  2. 23 gennaio - 27 febbraio 2023
    Consultazione preliminare
  3. 28 giugno 2023
    Approvazione dei risultati della consultazione preliminare
  4. Oggi
    Circa 2 anni
    Studi preliminari e preliminari (schema a blocchi)
  5. Da 3 a 5 anni
    Studi dettagliati (studi pre-progetto e di progetto)
  6. Da 3 a 4 anni
    Opere