RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Alla confluenza dei comuni di Le Bourget, Drancy e La Courneuve, nella Seine-Saint-Denis, la stazione di Le Bourget vedrà la sua presenza più che raddoppiare con l'arrivo delle future linee della metropolitana 16 e 17 e molti progetti di sviluppo intorno ad esso. Il progetto sostiene l'emergere della stazione di Le Bourget-Drancy come hub di interscambio multimodale (PEM) su scala metropolitana. Faciliterà il viaggio di tutti gli utenti tra Drancy e la stazione – siano essi pedoni, PRM, ciclisti o automobilisti – per raggiungere la RER B, T11 Express, M16, M17 e le 8 linee di autobus.