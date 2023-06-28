RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Alla confluenza dei comuni di Le Bourget, Drancy e La Courneuve, nella Seine-Saint-Denis, la stazione di Le Bourget vedrà la sua presenza più che raddoppiare con l'arrivo delle future linee della metropolitana 16 e 17 e molti progetti di sviluppo intorno ad esso. Il progetto sostiene l'emergere della stazione di Le Bourget-Drancy come hub di interscambio multimodale (PEM) su scala metropolitana. Faciliterà il viaggio di tutti gli utenti tra Drancy e la stazione – siano essi pedoni, PRM, ciclisti o automobilisti – per raggiungere la RER B, T11 Express, M16, M17 e le 8 linee di autobus.
Scenari di riqualificazione
Figure chiave
55 000Viaggiatori
entro il 2030
30%
degli utenti della stazione da sud nel 2030
3Modalità di transito
oggi: RER B, tram-treno T11 e 8 linee di autobus
2Linee aggiuntive della metropolitana
entro il 2027: con la messa in servizio delle linee 16 e 17 della metropolitana
Calendario
- 2022Pre-studi (DOCP)
- 23 gennaio - 27 febbraio 2023Consultazione preliminare
- 28 giugno 2023Approvazione dei risultati della consultazione preliminare
- OggiCirca 2 anniStudi preliminari e preliminari (schema a blocchi)
- Da 3 a 5 anniStudi dettagliati (studi pre-progetto e di progetto)
- Da 3 a 4 anniOpere