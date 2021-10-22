Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Dal 23 gennaio al 27 febbraio 2023, Île-de-France Mobilités ha organizzato una consultazione preliminare* sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy. Sono stati invitati tutti i residenti locali, gli utenti della stazione, i commercianti, le associazioni e le comunità

Hai potuto esprimerti sul progetto e condividere le tue osservazioni durante la consultazione, lasciando un avviso su questo sito, restituendo il coupon T distribuito nelle cassette postali e distribuito durante gli incontri o durante i 4 momenti di scambio con Île-de-France Mobilités (2 incontri in stazione, 1 passeggiata guidata, 1 incontro pubblico).

In totale, quasi 700 opinioni sono state ricevute tramite il sito web, il coupon T e durante i vari incontri.

Immagine contenente l'opuscolo della consultazione, i partecipanti alla passeggiata commentata del sito l'11 febbraio 2023 e il team di Île-de-France Mobilités

Dopo la consultazione, quali sono i prossimi passi?

Nelle prossime settimane dopo la fine della consultazione, il team del progetto prenderà nota di tutti questi contributi, li analizzerà e trarrà lezioni e orientamenti per studi futuri. Il tutto sarà trascritto in un documento chiamato "rapporto di consultazione", che sarà poi approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.

Al termine di questo processo (entro la fine del 1° semestre del 2023), i risultati della consultazione saranno resi pubblici e resi disponibili su questo sito web.

Immagine che rappresenta un membro del team Île-de-France Mobilités che interagisce con il pubblico durante l'incontro dei passeggeri alla stazione di Le Bourget
