Dal 23 gennaio al 27 febbraio 2023, Île-de-France Mobilités ha organizzato una consultazione preliminare* sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy. Sono stati invitati tutti i residenti locali, gli utenti della stazione, i commercianti, le associazioni e le comunità

Hai potuto esprimerti sul progetto e condividere le tue osservazioni durante la consultazione, lasciando un avviso su questo sito, restituendo il coupon T distribuito nelle cassette postali e distribuito durante gli incontri o durante i 4 momenti di scambio con Île-de-France Mobilités (2 incontri in stazione, 1 passeggiata guidata, 1 incontro pubblico).

In totale, quasi 700 opinioni sono state ricevute tramite il sito web, il coupon T e durante i vari incontri.