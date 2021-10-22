Scenari di riqualificazione non selezionati

Scenario 1 (non selezionato)
Lo scenario 1 consiste nell'installare un park-and-ride sul triangolo ferroviario, a sud dei binari della RER B, accessibile da Place de la Grande Ceinture e da un accesso da rue des Cheminots. Questo accesso richiede la creazione di una struttura quadro a scartamento ridotto (altezza di 2,80 metri), sotto i binari ferroviari.
- Prevede inoltre la costruzione di un piazzale sul triangolo ferroviario che conduce al sottopassaggio esistente attraverso una rampa accessibile alle persone con mobilità ridotta. Questo piazzale fornisce l'accesso alla passerella estesa della RER B e ospita un parcheggio per biciclette.
- In questo scenario, Place de la Grande Ceinture è trasformata in una zona a velocità ridotta (20 km/h), accessibile a pedoni, ciclisti e automobilisti.
- L'accesso al sottopassaggio di Rue de la Station è stato riqualificato per diventare accessibile alle persone con mobilità ridotta e il marciapiede è stato allargato. Una nuova fermata dell'autobus 146 e forse dell'autobus 703 si trova all'incrocio tra rue de la Station e rue des Colibris.