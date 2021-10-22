Scenari di riqualificazione non selezionati

Perché questi scenari sono stati esclusi?

Questi scenari 1 e 2 non sono stati mantenuti perché non consentono di offrire un'intermodalità di qualità a pedoni e ciclisti. Inoltre, non garantiscono un facile accesso al triangolo ferroviario, né un miglioramento dell'accessibilità del polo della stazione ai Drancéens.

Di conseguenza, gli scenari 1 variante e 2 variante del DOCP (dossier di obiettivi e caratteristiche principali) sono stati selezionati per la consultazione e sono stati rinominati scenari 1 e 2.