Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Scenari di riqualificazione non selezionati

Sono stati presi in considerazione quattro scenari per la riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy: scenario 1 (non selezionato) e scenario 1 con una variante, scenario 2 (non selezionato) e scenario 2 con una variante. Alla fine sono stati mantenuti gli scenari 1 variante e 2 variante. Di seguito sono riportati i dettagli degli adeguamenti degli scenari non selezionati.

Scenario 1 (non selezionato)

Lo scenario 1 consiste nell'installare un park-and-ride sul triangolo ferroviario, a sud dei binari della RER B, accessibile da Place de la Grande Ceinture e da un accesso da rue des Cheminots. Questo accesso richiede la creazione di una struttura quadro a scartamento ridotto (altezza di 2,80 metri), sotto i binari ferroviari.

  • Prevede inoltre la costruzione di un piazzale sul triangolo ferroviario che conduce al sottopassaggio esistente attraverso una rampa accessibile alle persone con mobilità ridotta. Questo piazzale fornisce l'accesso alla passerella estesa della RER B e ospita un parcheggio per biciclette.
  • In questo scenario, Place de la Grande Ceinture è trasformata in una zona a velocità ridotta (20 km/h), accessibile a pedoni, ciclisti e automobilisti.
  • L'accesso al sottopassaggio di Rue de la Station è stato riqualificato per diventare accessibile alle persone con mobilità ridotta e il marciapiede è stato allargato. Una nuova fermata dell'autobus 146 e forse dell'autobus 703 si trova all'incrocio tra rue de la Station e rue des Colibris.
Immagine decorativa
Scenario 2 (non selezionato)

Lo scenario 2 propone di estendere la nuova passerella RER B fino a Rue de la Station, offrendo così un accesso diretto da Drancy al polo della stazione, accessibile tramite una rampa all'uscita del sottopassaggio esistente.

  • In questo scenario, il triangolo ferroviario ospita 600 posti auto per biciclette, accessibili da Place de la Grande Ceinture.
  • Un programma, da definire, da 1.500 a 2.000 m² è in questo scenario è previsto sul triangolo ferroviario.
  • Il park-and-ride sotterraneo a due livelli è costruito sotto il campo da calcio in Rue de la Station.
Immagine decorativa
Perché questi scenari sono stati esclusi?

Questi scenari 1 e 2 non sono stati mantenuti perché non consentono di offrire un'intermodalità di qualità a pedoni e ciclisti. Inoltre, non garantiscono un facile accesso al triangolo ferroviario, né un miglioramento dell'accessibilità del polo della stazione ai Drancéens.

Di conseguenza, gli scenari 1 variante e 2 variante del DOCP (dossier di obiettivi e caratteristiche principali) sono stati selezionati per la consultazione e sono stati rinominati scenari 1 e 2.

Immagine decorativa