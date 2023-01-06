Uno sguardo al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 7 dicembre 2022

Il 7 dicembre 2022, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato il Dossier degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP) del progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy e le modalità della consultazione preventiva che consentirà al pubblico (residenti, residenti, utenti del polo della stazione, associazioni, autorità locali) di esprimersi sul progetto.