Ultimi giorni per dare la tua opinione sul progetto!
Pubblicato su-
Aggiornato il
Sei residente a Drancy? Le Bourget? La Courneuve? E tu usi la stazione ferroviaria di Le Bourget?
Esprimi la tua opinione sugli sviluppi proposti fino al 27 febbraio 2023 compreso:
- Sul modulo online
- Oppure restituendo il coupon T (nel volantino ricevuto nella cassetta postale)
Quali miglioramenti sono necessari per rendere più facili i tuoi viaggi da e per la stazione? Cosa ne pensa degli adeguamenti proposti? Renderanno i tuoi viaggi più facili? Tra i due scenari proposti sulla posizione del park and ride, quale preferisci?
La tua opinione è importante, arricchirà il progetto in modo che soddisfi al meglio le tue aspettative e necessità.