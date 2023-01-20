Inizia la consultazione: partecipa agli incontri con il team di Île-de-France Mobilités!

La consultazione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy è iniziata lunedì 23 gennaio 2023.

Il team di progetto di Île-de-France Mobilités vi aspetta alla stazione ferroviaria di Le Bourget lunedì 30 gennaio dalle 17:30 alle 19:30 e giovedì 9 febbraio dalle 7:30 alle 9:30. Il nostro team sarà a vostra disposizione per presentarvi i dettagli del progetto, rispondere alle vostre domande e raccogliere la vostra opinione.

Sono previsti altri momenti di informazione e scambio con il team di progetto:

La passeggiata guidata del progetto: sabato 11 febbraio, dalle 10:00 alle 12:00, previa registrazione entro il limite dei posti disponibili: iscriversi alla passeggiata

L'incontro informativo pubblico: giovedì 16 febbraio, dalle 19 alle 21, presso l'Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy.

Durante tutta la consultazione, hai la possibilità di esprimere la tua opinione.