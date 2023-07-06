I risultati della consultazione preliminare del progetto cluster Le Bourget-Drancy sono disponibili!
Il 28 giugno 2023, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato i risultati della consultazione, le sue lezioni apprese e gli orientamenti adottati per la continuazione del progetto di riqualificazione del cluster Le Bourget-Drancy.
Un totale di 926 contributi sono stati raccolti durante la consultazione dal 23 gennaio al 27 febbraio 2023, attraverso le varie modalità messe in atto (sito web del progetto, tagliandi T allegati a volantini, incontri pubblici, incontri locali, passeggiate, ecc.).
La consultazione ha confermato un sostegno significativo al progetto, in particolare da parte di Drancéens e della città di Drancy, con una preferenza per lo scenario 1 di ubicazione del park-and-ride nel cuore del triangolo ferroviario.
Île-de-France Mobilités ha deciso di proseguire il progetto e avviare studi preliminari integrando i punti di attenzione emersi dalla consultazione, in particolare approfondendo:
- lo "scenario 1", con il Park and Ride da 300 posti al centro del triangolo ferroviario, alla ricerca di leggibilità, sicurezza e un equilibrio ottimale delle funzionalità;
- percorsi PRM, accessibilità al polo della stazione per le biciclette, nuovo accesso stradale sotto le corsie merci per ridurre al minimo i conflitti d'uso;
Île-de-France Mobilités ringrazia i numerosi residenti dell'Ile-de-France per la loro partecipazione, che arricchirà la prossima fase di studio. Île-de-France Mobilités si impegna a continuare il lavoro di partenariato intrapreso con le autorità locali, che sono state coinvolte nella costruzione del progetto sin dal suo inizio.
Trova i documenti della consultazione: