I risultati della consultazione preliminare del progetto cluster Le Bourget-Drancy sono disponibili!

Il 28 giugno 2023, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato i risultati della consultazione, le sue lezioni apprese e gli orientamenti adottati per la continuazione del progetto di riqualificazione del cluster Le Bourget-Drancy.

Un totale di 926 contributi sono stati raccolti durante la consultazione dal 23 gennaio al 27 febbraio 2023, attraverso le varie modalità messe in atto (sito web del progetto, tagliandi T allegati a volantini, incontri pubblici, incontri locali, passeggiate, ecc.).

La consultazione ha confermato un sostegno significativo al progetto, in particolare da parte di Drancéens e della città di Drancy, con una preferenza per lo scenario 1 di ubicazione del park-and-ride nel cuore del triangolo ferroviario.

Île-de-France Mobilités ha deciso di proseguire il progetto e avviare studi preliminari integrando i punti di attenzione emersi dalla consultazione, in particolare approfondendo:

  • lo "scenario 1", con il Park and Ride da 300 posti al centro del triangolo ferroviario, alla ricerca di leggibilità, sicurezza e un equilibrio ottimale delle funzionalità;
  • percorsi PRM, accessibilità al polo della stazione per le biciclette, nuovo accesso stradale sotto le corsie merci per ridurre al minimo i conflitti d'uso;

Île-de-France Mobilités ringrazia i numerosi residenti dell'Ile-de-France per la loro partecipazione, che arricchirà la prossima fase di studio. Île-de-France Mobilités si impegna a continuare il lavoro di partenariato intrapreso con le autorità locali, che sono state coinvolte nella costruzione del progetto sin dal suo inizio.

Trova i documenti della consultazione:

Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités del 28 giugno 2023

Valutazione della consultazione preliminare e dei suoi allegati

Sintesi dei risultati della consultazione preliminare

