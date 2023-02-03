Nuova data per l'incontro alla stazione di Le Bourget: vieni a parlare con il team di Île-de-France Mobilités
Pubblicato su
A causa di uno sciopero, l'incontro alla stazione di Le Bourget previsto per martedì 7 febbraio è rinviato.
Vieni a incontrare il team di progetto di Île-de-France Mobilités per saperne di più sul progetto, porre le tue domande e dare la tua opinione:
Giovedì, Febbraio 9
Dalle 7:30 alle 9:30
Alla stazione di Le Bourget
La passeggiata guidata del sito del progetto si svolgerà come inizialmente previsto sabato 11 febbraio dalle 10:00 alle 12:00.
Fino al 27 febbraio compreso, puoi esprimere la tua opinione sul progetto.