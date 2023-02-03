Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Nuova data per l'incontro alla stazione di Le Bourget: vieni a parlare con il team di Île-de-France Mobilités

A causa di uno sciopero, l'incontro alla stazione di Le Bourget previsto per martedì 7 febbraio è rinviato.

Vieni a incontrare il team di progetto di Île-de-France Mobilités per saperne di più sul progetto, porre le tue domande e dare la tua opinione:

Giovedì, Febbraio 9

Dalle 7:30 alle 9:30

Alla stazione di Le Bourget

La passeggiata guidata del sito del progetto si svolgerà come inizialmente previsto sabato 11 febbraio dalle 10:00 alle 12:00.

Fino al 27 febbraio compreso, puoi esprimere la tua opinione sul progetto.