Fine della consultazione sul progetto di riqualificazione della stazione di Le Bourget-Drancy!

In totale, quasi 700 pareri sono stati ricevuti tra il 23 gennaio e il 27 febbraio 2023, tramite il sito web del progetto, il voucher T e durante i vari incontri organizzati.

Île-de-France Mobilités e i suoi partner desiderano ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla consultazione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy e che hanno dedicato del tempo a formulare le loro opinioni e proposte.

Nelle prossime settimane, il team del progetto esaminerà tutti questi contributi, li analizzerà e trarrà lezioni e direzioni per studi futuri. Il tutto sarà trascritto in un documento chiamato "rapporto di consultazione", che sarà poi approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.

Al termine di questo processo (entro la fine del 1° semestre del 2023), i risultati della consultazione saranno resi pubblici e resi disponibili su questo sito web.

Vuoi saperne di più sui prossimi passi del progetto? Consulta il calendario provvisorio per la riqualificazione del palo-stazione.

Visita questo sito per rimanere informato sullo stato di avanzamento del progetto.