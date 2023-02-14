Incontro pubblico del 16/02: venite numerosi!
La consultazione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy è iniziata lunedì 23 gennaio 2023.
Dopo gli incontri con i viaggiatori e la passeggiata guidata, il team del progetto Île-de-France vi invita all'incontro informativo pubblico.
Presenterà i dettagli del progetto di riqualificazione del polo della stazione e risponderà alle vostre domande:
- Giovedì, Febbraio 16
- Dalle 19 alle 21
- Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy
I partecipanti saranno inoltre invitati a presentare le loro opinioni e contributi sul progetto tramite un questionario.
La consultazione continuerà fino al 27 febbraio compreso per esprimere il vostro parere sugli sviluppi proposti.