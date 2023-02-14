Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Incontro pubblico del 16/02: venite numerosi!

Pubblicato su

La consultazione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget-Drancy è iniziata lunedì 23 gennaio 2023.

Dopo gli incontri con i viaggiatori e la passeggiata guidata, il team del progetto Île-de-France vi invita all'incontro informativo pubblico.

Presenterà i dettagli del progetto di riqualificazione del polo della stazione e risponderà alle vostre domande:

  • Giovedì, Febbraio 16
  • Dalle 19 alle 21
  • Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy

 

I partecipanti saranno inoltre invitati a presentare le loro opinioni e contributi sul progetto tramite un questionario.

La consultazione continuerà fino al 27 febbraio compreso per esprimere il vostro parere sugli sviluppi proposti.