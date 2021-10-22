Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare de Melun

Consultazione

La valutazione e la sintesi dei risultati della consultazione

Allegati ai risultati della consultazione 4.1 MB

PDF

 -  1.1 MB

Risultati della consultazione 1.4 MB

PDF

 -  1.1 MB

Sintesi dei risultati della consultazione 1.2 MB

PDF

 -  1.1 MB

I documenti della consultazione

Locandina 201.2 KB

PDF

 -  196.5 KB

Slideshow 6.5 MB

PDF

 -  6.2 MB

Volantino 213.5 KB

PDF

 -  208.5 KB

Opuscolo informativo 1.3 MB

PDF

 -  1.2 MB

Il DOCP

DOCP 20.3 MB

PDF

 -  19.3 MB

Verbali delle riunioni

Resoconto del workshop-passeggiata del 10/02/18 362.2 KB

PDF

 -  353.7 KB

Resoconto dell'incontro dei viaggiatori del 29/01/18 626.2 KB

PDF

 -  611.5 KB

Verbale della riunione degli stakeholder del 31/01/18 708.2 KB

PDF

 -  691.6 KB

Verbale della seduta pubblica del 13/02/18 822.8 KB

PDF

 -  803.5 KB