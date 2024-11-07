Inchiesta pubblica dal 7 novembre al 9 dicembre 2024: informati ed esprimiti!
Dal 7 novembre al 9 dicembre 2024, l'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico. L'inchiesta pubblica è condotta da un commissario investigativo indipendente, Jordan BONATY, sotto l'egida della prefettura di Seine-Saint-Denis. Ciò deve consentire di ottenere una dichiarazione di pubblica utilità (DUP) per la prosecuzione del progetto. Diversi mezzi di informazione e partecipazione sono a vostra disposizione durante questo momento clou della vita del progetto.
Scopri di più sul progetto
Consultare il fascicolo di indagine in formato cartaceo nel municipio di Noisy-le-Sec (Centro amministrativo, 1 rue de Chaâlons) o digitale sul sito ufficiale del registro digitale.
Scambio con il commissario inquirente durante le permanenze
- Giovedì 7 novembre dalle 9:00 alle 12:00 nel municipio di Noisy-le-Sec presso il Centro amministrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
- Mercoledì 20 novembre dalle 16:00 alle 19:00 presso la sala polivalente Jean Renoir (9 rue Jean Renoir 93130 Noisy-le-Sec)
- Sabato 30 novembre dalle 9:00 alle 12:00 nel municipio di Noisy-le-Sec presso il municipio – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
- Lunedì 9 dicembre dalle 14:30 alle 17:30 nel municipio di Noisy-le-Sec presso il Centro amministrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
Partecipa inviando la tua recensione
- Sul registro digitale
- Tramite e-mail a [email protected]
- Sul registro cartaceo disponibile nel municipio di Noisy-le-Sec (Centro amministrativo, 1 rue de Chaâlons).
- Per posta all'attenzione di:
Signor Commissario d'inchiesta,
Inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec
Comune di Noisy-le-Sec
Direzione Progetti Urbani
Centro amministrativo
1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec