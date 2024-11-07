Inchiesta pubblica dal 7 novembre al 9 dicembre 2024: informati ed esprimiti!

Dal 7 novembre al 9 dicembre 2024, l'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico. L'inchiesta pubblica è condotta da un commissario investigativo indipendente, Jordan BONATY, sotto l'egida della prefettura di Seine-Saint-Denis. Ciò deve consentire di ottenere una dichiarazione di pubblica utilità (DUP) per la prosecuzione del progetto. Diversi mezzi di informazione e partecipazione sono a vostra disposizione durante questo momento clou della vita del progetto.