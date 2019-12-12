Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec

Il progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec mira ad ampliare la stazione per una migliore gestione dei flussi, promuovere una migliore intermodalità e aprire la stazione alla città. Gli spostamenti per i passeggeri saranno così più facili e confortevoli, rendendo la stazione una vera e propria centralità urbana di Noisy-le-Sec.

L'inchiesta pubblica che si è svolta dal 7 novembre al 9 dicembre vi ha permesso di esprimere il vostro parere sul progetto di riqualificazione del polo della stazione.

Panoramica del progetto cluster
Stato
Regione Île-de-France
L'istituzione pubblica territoriale è insieme
Città di Noisy-le-Sec
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
SNCF Réseau
Île-de-France Mobilités

Notizie

Pubblicato su

Il progetto dichiarato di pubblica utilità!

Figure chiave

Una nuova passerella e un nuovo fabbricato viaggiatori

3 Accesso

alla stazione a termine contro 2 attualmente

2 nuovi piazzali

Superiore e inferiore di circa 2000m² vegetati

Un piazzale alto e un collegamento pedonale al piazzale basso adattato

per persone con mobilità ridotta

270 parcheggi per biciclette

sul piazzale superiore della stazione

Calendario

Costi e finanziamenti
  1. 25 marzo - 26 aprile 2019
    Consultazione preliminare
  2. dicembre 12, 2019
    Approvazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  3. 2021-2023
    Studi preliminari del piano di principio, studio di impatto e preparazione del fascicolo di indagine di pubblica utilità
  4. 7 dicembre 2023
    Approvazione del piano di principio e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  5. 7 novembre - 9 dicembre 2024
    Inchiesta pubblica
  6. 2025
    Dichiarazione di pubblica utilità
  7. Orizzonte 2034
    Messa in servizio completa del polo riqualificato