RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec

Il progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec mira ad ampliare la stazione per una migliore gestione dei flussi, promuovere una migliore intermodalità e aprire la stazione alla città. Gli spostamenti per i passeggeri saranno così più facili e confortevoli, rendendo la stazione una vera e propria centralità urbana di Noisy-le-Sec.
L'inchiesta pubblica che si è svolta dal 7 novembre al 9 dicembre vi ha permesso di esprimere il vostro parere sul progetto di riqualificazione del polo della stazione.
Schema riassuntivo dei principali sviluppi selezionati
Figure chiave
Una nuova passerella e un nuovo fabbricato viaggiatori
3 Accesso
2 nuovi piazzali
Un piazzale alto e un collegamento pedonale al piazzale basso adattato
270 parcheggi per biciclette
Calendario
- 25 marzo - 26 aprile 2019Consultazione preliminare
- dicembre 12, 2019Approvazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Studi preliminari del piano di principio, studio di impatto e preparazione del fascicolo di indagine di pubblica utilità
- 7 dicembre 2023Approvazione del piano di principio e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- 7 novembre - 9 dicembre 2024Inchiesta pubblica
- 2025Dichiarazione di pubblica utilità
- Orizzonte 2034Messa in servizio completa del polo riqualificato