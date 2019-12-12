RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec

Il progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec mira ad ampliare la stazione per una migliore gestione dei flussi, promuovere una migliore intermodalità e aprire la stazione alla città. Gli spostamenti per i passeggeri saranno così più facili e confortevoli, rendendo la stazione una vera e propria centralità urbana di Noisy-le-Sec.

L'inchiesta pubblica che si è svolta dal 7 novembre al 9 dicembre vi ha permesso di esprimere il vostro parere sul progetto di riqualificazione del polo della stazione.