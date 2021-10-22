Scopri il progetto

Perché riqualificare il Polo?

L'attuale fabbricato viaggiatori e la passerella della stazione sono stretti e congestionati nelle ore di punta. All'esterno, gli spazi pubblici intorno agli accessi sono di bassa qualità e sottodimensionati. Inoltre, i percorsi e gli spazi per i pedoni non sono molto confortevoli e le strutture e i parcheggi per biciclette sono molto poco sviluppati: marciapiedi molto stretti, mancanza di piste ciclabili sicure, assenza di piazzali, attraversamenti pedonali non sicuri, ecc. Allo stesso tempo, la stazione di Noisy-le-Sec è già molto trafficata e si prevede un aumento dei flussi del +83% durante l'ora di punta mattutina entro il 2035 rispetto alla situazione attuale. Questo aumento è spiegato dalla successiva messa in servizio di progetti di trasporto tra il 2023 e il 2035 (vedi progetti "correlati"). Senza questo progetto di riqualificazione globale, la stazione non sarà in grado di garantire un movimento fluido delle persone, con il rischio di tempi di attesa troppo lunghi per l'accesso alla passerella e congestione al suo ingresso a causa del suo sottodimensionamento.