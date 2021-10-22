Scopri il progetto
Schema riassuntivo dei principali sviluppi selezionati
Perché riqualificare il Polo?
L'attuale fabbricato viaggiatori e la passerella della stazione sono stretti e congestionati nelle ore di punta. All'esterno, gli spazi pubblici intorno agli accessi sono di bassa qualità e sottodimensionati. Inoltre, i percorsi e gli spazi per i pedoni non sono molto confortevoli e le strutture e i parcheggi per biciclette sono molto poco sviluppati: marciapiedi molto stretti, mancanza di piste ciclabili sicure, assenza di piazzali, attraversamenti pedonali non sicuri, ecc. Allo stesso tempo, la stazione di Noisy-le-Sec è già molto trafficata e si prevede un aumento dei flussi del +83% durante l'ora di punta mattutina entro il 2035 rispetto alla situazione attuale. Questo aumento è spiegato dalla successiva messa in servizio di progetti di trasporto tra il 2023 e il 2035 (vedi progetti "correlati"). Senza questo progetto di riqualificazione globale, la stazione non sarà in grado di garantire un movimento fluido delle persone, con il rischio di tempi di attesa troppo lunghi per l'accesso alla passerella e congestione al suo ingresso a causa del suo sottodimensionamento.
Gli obiettivi del progetto
Espandi la stazione
Creare le condizioni per una migliore intermodalità
Aprire la stazione alla città e sostenerne lo sviluppo
Per ottimizzare il traffico passeggeri, promuovere una migliore intermodalità, migliorare la qualità del servizio e aprire la stazione alla città, sono previsti diversi sviluppi. Questi ultimi sono stati studiati durante gli studi preliminari nell'ambito dello schema concettuale.
Al fine di ampliare la stazione, saranno creati un nuovo ponte pedonale più ampio e un nuovo fabbricato viaggiatori per accogliere meglio i passeggeri. Gli accordi intermodali saranno rafforzati per creare le condizioni per una migliore interconnessione. In questo contesto, il progetto prevede la pacificazione delle corsie di traffico intorno al polo, la messa in sicurezza e l'adattamento dei collegamenti pedonali, lo sviluppo dell'accesso alla stazione e la creazione di parcheggi per biciclette intorno alla stazione.
Saranno inoltre costruiti due piazzali pedonali ampliati ai livelli superiore e inferiore della stazione, con la creazione di un collegamento confortevole accessibile alle persone con mobilità ridotta (PRM) tra questi due piazzali, consentendo una migliore apertura della stazione alla città.
Situato tra rue de la Gare e rue Jean-Jaurès, il polo della stazione è stato progettato per essere compatibile con possibili sviluppi urbani nella zona e parteciperà alla rivitalizzazione dell'ingresso al centro città.