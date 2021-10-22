Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec

Dialogo

Come tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, le parti interessate locali sono strettamente coinvolte nello sviluppo del progetto del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Il progetto è inoltre oggetto di consultazioni pubbliche che coinvolgono partner, associazioni, residenti, utenti, commercianti e imprese interessate, con l'obiettivo di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio.

Così, nella primavera del 2019, la prima fase di consultazione preliminare sugli obiettivi e le caratteristiche principali del progetto ha permesso di scoprire il progetto e le sue sfide. Gli scambi e le opinioni che avete espresso in questa occasione hanno alimentato la valutazione e gli orientamenti del piano di principio.

Nell'autunno 2024, il dialogo con gli stakeholder locali e il pubblico continuerà nell'ambito dell'indagine di pubblica utilità, segnando una nuova tappa nell'approccio partecipativo del progetto.

Consulta le altre pagine dedicate al dialogo sul progetto

La consultazione preliminare del 2019

Leggi

La consultazione continua nel 2024

Leggi

L'inchiesta pubblica nel 2024

Leggi