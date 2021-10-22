Come tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, le parti interessate locali sono strettamente coinvolte nello sviluppo del progetto del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Il progetto è inoltre oggetto di consultazioni pubbliche che coinvolgono partner, associazioni, residenti, utenti, commercianti e imprese interessate, con l'obiettivo di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio.

Così, nella primavera del 2019, la prima fase di consultazione preliminare sugli obiettivi e le caratteristiche principali del progetto ha permesso di scoprire il progetto e le sue sfide. Gli scambi e le opinioni che avete espresso in questa occasione hanno alimentato la valutazione e gli orientamenti del piano di principio.

Nell'autunno 2024, il dialogo con gli stakeholder locali e il pubblico continuerà nell'ambito dell'indagine di pubblica utilità, segnando una nuova tappa nell'approccio partecipativo del progetto.