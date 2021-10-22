Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec

Attuazione del progetto

Le principali tappe del progetto

  • Dal 25 marzo al 26 aprile 2019: consultazione preliminare
  • 12 dicembre 2019: approvazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  • 2020-2023: Studi preliminari del piano di principio, studio di impatto e preparazione del fascicolo di indagine di pubblica utilità
  • 7 dicembre 2023: approvazione dello schema e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  • Autunno 2024: Inchiesta pubblica
  • Metà 2025: Dichiarazione di pubblica utilità
  • 2025: Studi pre-progetto (AVP)*
  • 2026-2027: Procedure amministrative / EQD*
  • Dal 2028 al 2034: Fase di lavoro*
    - dal 2028 al 2033: Lavori perimetrali ferroviari*
    - Inizio 2027-2034: Lavori del perimetro intermodale: (lavori stradali 2027-2028) e lavori di piazzale superiore e inferiore / collegamento dopo lavori SNCF (2033-2034)*
  • 2034: Messa in servizio completa del polo riqualificato*

*Queste date sono indicative e soggette all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, finanziamento e capacità ferroviaria. Il programma può essere rivalutato man mano che il progetto progredisce.

Il costo e il finanziamento del progetto

Distribuzione dei finanziamenti per gli studi preliminari del progetto
Distribuzione dei finanziamenti per gli studi preliminari del progetto

Gli studi preliminari hanno permesso di definire un costo complessivo del progetto. Il costo del progetto è stimato, in questa fase di studio, in circa 87 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per il perimetro ferroviario e 12 milioni di euro per il perimetro intermodale.

Gli studi preliminari del progetto, del costo di 1,2 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito del Contratto di Piano Stato-Regione (CPER), secondo la seguente ripartizione: