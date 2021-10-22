Attuazione del progetto
Le principali tappe del progetto
- Dal 25 marzo al 26 aprile 2019: consultazione preliminare
- 12 dicembre 2019: approvazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- 2020-2023: Studi preliminari del piano di principio, studio di impatto e preparazione del fascicolo di indagine di pubblica utilità
- 7 dicembre 2023: approvazione dello schema e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- Autunno 2024: Inchiesta pubblica
- Metà 2025: Dichiarazione di pubblica utilità
- 2025: Studi pre-progetto (AVP)*
- 2026-2027: Procedure amministrative / EQD*
- Dal 2028 al 2034: Fase di lavoro*
- dal 2028 al 2033: Lavori perimetrali ferroviari*
- Inizio 2027-2034: Lavori del perimetro intermodale: (lavori stradali 2027-2028) e lavori di piazzale superiore e inferiore / collegamento dopo lavori SNCF (2033-2034)*
- 2034: Messa in servizio completa del polo riqualificato*
*Queste date sono indicative e soggette all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, finanziamento e capacità ferroviaria. Il programma può essere rivalutato man mano che il progetto progredisce.
Il costo e il finanziamento del progetto
Distribuzione dei finanziamenti per gli studi preliminari del progetto
Gli studi preliminari hanno permesso di definire un costo complessivo del progetto. Il costo del progetto è stimato, in questa fase di studio, in circa 87 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per il perimetro ferroviario e 12 milioni di euro per il perimetro intermodale.
Gli studi preliminari del progetto, del costo di 1,2 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito del Contratto di Piano Stato-Regione (CPER), secondo la seguente ripartizione: