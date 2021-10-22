Attuazione del progetto

Le principali tappe del progetto

Dal 25 marzo al 26 aprile 2019: consultazione preliminare

consultazione preliminare 12 dicembre 2019: approvazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités

approvazione dei risultati della consultazione da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités 2020-2023: Studi preliminari del piano di principio, studio di impatto e preparazione del fascicolo di indagine di pubblica utilità

Studi preliminari del piano di principio, studio di impatto e preparazione del fascicolo di indagine di pubblica utilità 7 dicembre 2023: approvazione dello schema e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités

approvazione dello schema e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités Autunno 2024: Inchiesta pubblica

Inchiesta pubblica Metà 2025: Dichiarazione di pubblica utilità

Dichiarazione di pubblica utilità 2025: Studi pre-progetto (AVP)*

Studi pre-progetto (AVP)* 2026-2027: Procedure amministrative / EQD*

Procedure amministrative / EQD* Dal 2028 al 2034: Fase di lavoro*

- dal 2028 al 2033: Lavori perimetrali ferroviari*

- Inizio 2027-2034: Lavori del perimetro intermodale: (lavori stradali 2027-2028) e lavori di piazzale superiore e inferiore / collegamento dopo lavori SNCF (2033-2034)*

Fase di lavoro* - dal 2028 al 2033: Lavori perimetrali ferroviari* - Inizio 2027-2034: Lavori del perimetro intermodale: (lavori stradali 2027-2028) e lavori di piazzale superiore e inferiore / collegamento dopo lavori SNCF (2033-2034)* 2034: Messa in servizio completa del polo riqualificato*

*Queste date sono indicative e soggette all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, finanziamento e capacità ferroviaria. Il programma può essere rivalutato man mano che il progetto progredisce.