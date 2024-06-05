Adozione dello schema del progetto (SDP)

Dopo aver proseguito gli studi, il 7 dicembre 2023, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato lo schema di principio (SDP) per il progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec e il fascicolo di indagine di pubblica utilità (DEUP).

Cos'è lo schema a blocchi?

Lo schema a blocchi viene utilizzato per costituire il fascicolo di indagine prima della dichiarazione di pubblica utilità. Definisce il programma funzionale dell'operazione in termini di integrazione urbana e qualità ambientale, funzionamento, sicurezza, intermodalità e tenendo conto delle lezioni apprese e degli impegni derivanti dalla consultazione. Specifica ulteriormente il costo e la pianificazione del progetto considerando i potenziali rischi e pericoli. Il programma sarà finalizzato dopo l'inchiesta pubblica, al termine dei cosiddetti studi preliminari di progettazione.

Di seguito la delibera del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités e lo schema completo del principio.