Adozione dello schema del progetto (SDP)
Pubblicato su-
Aggiornato il
Dopo aver proseguito gli studi, il 7 dicembre 2023, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato lo schema di principio (SDP) per il progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec e il fascicolo di indagine di pubblica utilità (DEUP).
Cos'è lo schema a blocchi?
Lo schema a blocchi viene utilizzato per costituire il fascicolo di indagine prima della dichiarazione di pubblica utilità. Definisce il programma funzionale dell'operazione in termini di integrazione urbana e qualità ambientale, funzionamento, sicurezza, intermodalità e tenendo conto delle lezioni apprese e degli impegni derivanti dalla consultazione. Specifica ulteriormente il costo e la pianificazione del progetto considerando i potenziali rischi e pericoli. Il programma sarà finalizzato dopo l'inchiesta pubblica, al termine dei cosiddetti studi preliminari di progettazione.
Di seguito la delibera del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités e lo schema completo del principio.
Prossimo passo: l'indagine di pubblica utilità
Il progetto prosegue ora con la preparazione dell'indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità. Il fascicolo di indagine, che presenta in dettaglio il progetto e il suo impatto sull'ambiente, sarà esaminato dai servizi statali sotto la guida della Prefettura di Seine-Saint-Denis.
Questo fascicolo sarà disponibile per la consultazione e il commento pubblico durante l'inchiesta pubblica, un passo normativo chiave prima dell'inizio dei lavori. L'inchiesta pubblica è prevista per l'autunno 2024, subordinatamente al calendario stabilito dalla Prefettura.
Per essere informati sugli incontri e le date del sondaggio, è possibile iscriversi alle notizie del progetto.