Indagine di pubblica utilità: parere favorevole sul progetto!
Pubblicato su
A seguito dell'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec, che si è svolta dal 7 novembre al 9 dicembre 2024, il commissario indipendente inquirente ha espresso parere favorevole sulla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità del progetto.
La relazione, il parere e le conclusioni motivate del commissario incaricato dell'inchiesta sono disponibili qui di seguito.
Rapporto sull'inchiesta pubblica
Février 2025
Pareri e conclusioni motivate
Février 2025
Qual è il prossimo passo?
Nelle prossime settimane, i team di Île-de-France Mobilités specificheranno il seguito da dare al progetto in relazione alle riserve e alle raccomandazioni formulate. Nelle prossime settimane, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités delibererà sulla dichiarazione di progetto per il progetto di riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Il prefetto di Seine-Saint-Denis sarà quindi chiamato a pronunciarsi sull'utilità pubblica del progetto.