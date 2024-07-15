Polo - Stazione

Il verbale dell'incontro pubblico del 19 giugno è online!

Mercoledì 19 giugno, i team di Île-de-France Mobilités sono venuti a incontrarvi per presentare le evoluzioni del progetto di riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec dopo la consultazione preliminare e per rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica, prevista per l'autunno 2024.

È possibile visualizzare il verbale della riunione qui sotto e nella mediateca.

Verbale della riunione pubblica del 19/06

Restate sintonizzati!

Per non perdere nessuna notizia sul progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec ed essere informati sulle date e le modalità dell'inchiesta pubblica prevista per l'autunno 2024, iscriviti alle notizie del progetto.

