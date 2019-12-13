I risultati della consultazione sono disponibili!

Dal 25 marzo al 26 aprile 2019, la consultazione sulla riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec ha permesso di raccogliere l'opinione di utenti e residenti sul progetto, di identificare meglio le loro aspettative e quindi di adattare il progetto il più vicino possibile alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. In totale, sono state raccolte quasi 400 opinioni, ringraziamo tutti i partecipanti.

La relazione elaborata da Île-de-France Mobilités, i suoi allegati e la sua sintesi sono ora disponibili.

Questa valutazione presenta un'analisi quantitativa e qualitativa delle opinioni raccolte, dei commenti e delle domande espresse dai partecipanti durante la consultazione, nonché le lezioni apprese da Île-de-France Mobilités.

Il progetto di riqualificazione del palo-stazione di Noisy-le-Sec è in corso e prosegue il prossimo anno con il completamento degli studi tecnici. Successivamente, interverranno il diagramma di principio e l'inchiesta pubblica. In caso di parere favorevole della prefettura, il progetto otterrà una Dichiarazione di Pubblica Utilità, presupposto necessario per l'avvio dei lavori.