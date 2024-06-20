Mercoledì 19 giugno, i team di Île-de-France Mobilités sono venuti a incontrarvi per presentare le evoluzioni del progetto di riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec dopo la consultazione preliminare e per rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica, prevista per l'autunno 2024.

È possibile visualizzare il materiale di presentazione della riunione qui sotto e nella libreria multimediale. Un rapporto è in fase di scrittura, sarete informati della sua pubblicazione sul sito web.