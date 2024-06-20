La presentazione dell'incontro pubblico del 19 giugno a Noisy-le-Sec è online!
Pubblicato su
Mercoledì 19 giugno, i team di Île-de-France Mobilités sono venuti a incontrarvi per presentare le evoluzioni del progetto di riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec dopo la consultazione preliminare e per rispondere alle vostre domande prima dell'inchiesta pubblica, prevista per l'autunno 2024.
È possibile visualizzare il materiale di presentazione della riunione qui sotto e nella libreria multimediale. Un rapporto è in fase di scrittura, sarete informati della sua pubblicazione sul sito web.
I team di Île-de-France Mobilités ringraziano anche tutti i partecipanti per la loro presenza e il loro contributo a questo incontro.
Restate sintonizzati!
Per non perdere nessuna notizia sul progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec ed essere informati sulle date e le modalità dell'inchiesta pubblica prevista per l'autunno 2024, iscriviti alle notizie del progetto.
Foto dell'incontro pubblico del 19 giugno