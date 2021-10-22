La consultazione continua nel 2024

Nella primavera del 2024 è stata organizzata una nuova sequenza di consultazioni sul progetto della stazione di Noisy-le-Sec. Il 19 giugno si è tenuto un incontro pubblico che ha permesso di scoprire le evoluzioni del progetto e di confrontarsi con il team di progetto.

L'obiettivo è descrivere le evoluzioni integrate nel progetto dopo la consultazione preliminare, raccogliere la vostra opinione sui nuovi principi di sviluppo e presentare le fasi successive del progetto.