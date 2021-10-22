Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec

L'inchiesta pubblica nel 2024

Al termine della consultazione, il fascicolo dell'inchiesta pubblica del progetto è stato presentato ed esaminato dai servizi dello Stato. Questo dossier riguarda in particolare tutti gli adeguamenti apportati al progetto da Île-de-France Mobilités a seguito dei vari momenti di incontro con il pubblico. Anzi, il progetto sta diventando sempre più concreto e le varie domande che potevano ancora sorgere cinque anni fa hanno quasi tutte trovato la loro risposta.

Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica si articola in tre fasi:

  • Preparazione dell'indagine
  • La durata dell'indagine
  • Dopo l'indagine

L'inchiesta pubblica si svolgerà dal 7 novembre al 9 dicembre 2024. Per questa inchiesta pubblica guidata dalla Prefettura di Seine-Saint-Denis, un commissario investigativo indipendente è stato nominato dal Tribunale amministrativo di Montreuil.

Schema dell'indagine di pubblica utilità sulla riqualificazione del polo della stazione di Noisy-le-Sec

Quando e come partecipare?

Dal 7 novembre al 9 dicembre 2024, vengono proposte diverse modalità di partecipazione per consentirti di esprimere la tua opinione sul progetto di riqualificazione del palo-stazione di Noisy-le-Sec.

Vuoi sapere tutto sul progetto?

Tutti i documenti che costituiscono il fascicolo dell'indagine possono essere consultati sulla piattaforma dedicata all'indagine.

Visualizza il fascicolo dell'inchiesta pubblica online

Scopri di più sul progetto

Consultare il fascicolo di indagine in formato cartaceo nel municipio di Noisy-le-Sec (Centro amministrativo, 1 rue de Chaâlons) o digitale sul sito ufficiale del registro digitale.

Consulta il file sul registro digitale

Scambio con il commissario inquirente durante le permanenze

  • Giovedì 7 novembre dalle 9:00 alle 12:00 nel municipio di Noisy-le-Sec presso il Centro amministrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
  • Mercoledì 20 novembre dalle 16:00 alle 19:00 presso la sala polivalente Jean Renoir (9 rue Jean Renoir 93130 Noisy-le-Sec)
  • Sabato 30 novembre dalle 9:00 alle 12:00 nel municipio di Noisy-le-Sec presso il municipio – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Lunedì 9 dicembre dalle 14:30 alle 17:30 nel municipio di Noisy-le-Sec presso il Centro amministrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Partecipa inviando la tua recensione

  • Sul registro digitale
  • Tramite e-mail a [email protected]
  • Sul registro cartaceo disponibile nel municipio di Noisy-le-Sec (Centro amministrativo, 1 rue de Chaâlons).
  • Per posta all'attenzione di:
    Signor Commissario d'inchiesta,
    Inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Noisy-le-Sec
    Comune di Noisy-le-Sec
    Direzione Progetti Urbani
    Centro amministrativo
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec