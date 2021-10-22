L'inchiesta pubblica nel 2024

Al termine della consultazione, il fascicolo dell'inchiesta pubblica del progetto è stato presentato ed esaminato dai servizi dello Stato. Questo dossier riguarda in particolare tutti gli adeguamenti apportati al progetto da Île-de-France Mobilités a seguito dei vari momenti di incontro con il pubblico. Anzi, il progetto sta diventando sempre più concreto e le varie domande che potevano ancora sorgere cinque anni fa hanno quasi tutte trovato la loro risposta.

Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica si articola in tre fasi:

Preparazione dell'indagine

La durata dell'indagine

Dopo l'indagine

L'inchiesta pubblica si svolgerà dal 7 novembre al 9 dicembre 2024. Per questa inchiesta pubblica guidata dalla Prefettura di Seine-Saint-Denis, un commissario investigativo indipendente è stato nominato dal Tribunale amministrativo di Montreuil.