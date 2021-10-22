La consultazione preliminare del 2019

Dal 25 marzo al 26 aprile 2019, Île-de-France Mobilités ha organizzato una consultazione preliminare sul progetto del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Tutti i residenti, gli utenti, le imprese, le associazioni e le comunità sono stati invitati a partecipare al fine di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio.

Durante la consultazione preliminare, il pubblico ha potuto scambiare opinioni con Île-de-France Mobilités durante diversi incontri e partecipare attraverso diverse modalità: durante gli scambi con il team di progetto, sul sito web attraverso il modulo di contributo e infine per posta con i tagliandi T allegati al volantino distribuito sul territorio.