La consultazione preliminare del 2019
Dal 25 marzo al 26 aprile 2019, Île-de-France Mobilités ha organizzato una consultazione preliminare sul progetto del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Tutti i residenti, gli utenti, le imprese, le associazioni e le comunità sono stati invitati a partecipare al fine di arricchire il progetto e farlo evolvere in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio.
Durante la consultazione preliminare, il pubblico ha potuto scambiare opinioni con Île-de-France Mobilités durante diversi incontri e partecipare attraverso diverse modalità: durante gli scambi con il team di progetto, sul sito web attraverso il modulo di contributo e infine per posta con i tagliandi T allegati al volantino distribuito sul territorio.
339Contributi ricevuti
2Riunioni di viaggio
1Incontro pubblico
1Passeggiata-Officina
La questione dello sviluppo del piazzale è il tema che è stato maggiormente rappresentato, soprattutto a causa dei tre scenari presentati. Gli altri temi evidenziati si sono concentrati in particolare sugli altri aspetti legati allo sviluppo della stazione (il fabbricato viaggiatori e la passerella, l'intermodalità intorno alla stazione, ecc.).
I risultati della consultazione
I risultati di questa consultazione, le sue lezioni apprese e gli orientamenti presi per il resto del progetto sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 12 dicembre 2019.