Una gestione del progetto plurale

Île-de-France Mobilités è l'autorità aggiudicatrice per gli studi preliminari, nonché per la preparazione e lo svolgimento dell'inchiesta pubblica. Successivamente, il progetto del palo-stazione di Noisy-le-Sec sarà realizzato da vari proprietari del progetto, che saranno responsabili, simultaneamente o consecutivamente, degli studi di progettazione dettagliati fino all'esecuzione dei lavori. Île-de-France Mobilités garantirà il corretto coordinamento degli elementi del programma:

Sul perimetro operativo ferroviario, la gestione del progetto è fornita da SNCF Gares et Connexions;

Sul perimetro operativo intermodale, la gestione del progetto è fornita dalla città di Noisy-le-Sec, dal dipartimento Seine-Saint-Denis (CD93) sulle sue strade dipartimentali e dalla SNCF Gares et Connexions sul suo terreno.