Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec

Inchiesta pubblica

Aggiornato il

Dichiarazione di pubblica utilità

Ordinanza prefettizia

Septembre 2025

Appendice 1

Plan général des travaux

Appendice 2

Déclaration de projet

Appendice 3

Synthèse des consultations du public

Dichiarazione di progetto di Île-de-France Mobilités

Dichiarazione di progetto

Juillet 2025

Avviso legale

Ordine di apertura dell'inchiesta pubblica

Octobre 2024

Avviso di inchiesta pubblica

Novembre 2024

La relazione e le conclusioni del commissario incaricato delle indagini

Rapporto sull'inchiesta pubblica

Février 2025

Pareri e conclusioni motivate

Février 2025

Il fascicolo dell'inchiesta pubblica

Guida alla lettura

Guida alla lettura

Allegati da A a D

A - Oggetto dell'inchiesta

B - Nota esplicativa

C - Mappa del sito

D - Piano generale dei lavori

Allegato E - Valutazione d'impatto

E0 - Preambolo

E1 - Sintesi non tecnica

E2 - Alternative

E3 - Descrizione del progetto

E4 - Stato iniziale

E5 - Impatti e misure

E6 - Impatti cumulativi

E7 - Vulnerabilità

E8 - Infrastrutture di trasporto

E9 - Impatti Natura 2000

E10 - Metodi e autori

Allegati da F a H

F - Valutazione sommaria delle spese

G - Valutazione socioeconomica

H - Allegati, parere sul progetto e risposta dell'amministrazione aggiudicatrice