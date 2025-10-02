RiqualificazionePôle-gare Noisy-le-Sec
Inchiesta pubblica
Aggiornato il
Dichiarazione di pubblica utilità
Ordinanza prefettizia
Septembre 2025
Appendice 1
Plan général des travaux
Appendice 2
Déclaration de projet
Appendice 3
Synthèse des consultations du public
Dichiarazione di progetto di Île-de-France Mobilités
Dichiarazione di progetto
Juillet 2025
Avviso legale
Ordine di apertura dell'inchiesta pubblica
Octobre 2024
Avviso di inchiesta pubblica
Novembre 2024
La relazione e le conclusioni del commissario incaricato delle indagini
Rapporto sull'inchiesta pubblica
Février 2025
Pareri e conclusioni motivate
Février 2025
Il fascicolo dell'inchiesta pubblica
Guida alla lettura
Guida alla lettura
Allegati da A a D
A - Oggetto dell'inchiesta
B - Nota esplicativa
C - Mappa del sito
D - Piano generale dei lavori
Allegato E - Valutazione d'impatto
E0 - Preambolo
E1 - Sintesi non tecnica
E2 - Alternative
E3 - Descrizione del progetto
E4 - Stato iniziale
E5 - Impatti e misure
E6 - Impatti cumulativi
E7 - Vulnerabilità
E8 - Infrastrutture di trasporto
E9 - Impatti Natura 2000
E10 - Metodi e autori
Allegati da F a H
F - Valutazione sommaria delle spese
G - Valutazione socioeconomica
H - Allegati, parere sul progetto e risposta dell'amministrazione aggiudicatrice