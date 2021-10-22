I principi di progettazione e funzionamento

Gli sviluppi mantenuti nel perimetro ferroviario

Una nuova passerella e un nuovo fabbricato viaggiatori

Il progetto definitivo prevede la creazione di un nuovo fabbricato viaggiatori a due piani e di un nuovo ponte pedonale, più grande e funzionale, per accogliere più passeggeri in futuro. La passerella esistente sarà mantenuta solo per l'uscita dei passeggeri.

La nuova passerella sarà posizionata al centro delle piattaforme esistenti. Fornirà l'accesso a tutte le piattaforme tramite scale mobili sul lato ovest e scale sul lato est. Ogni piattaforma sarà accessibile anche da un ascensore, situato al centro della passerella. La nuova passerella sarà dotata di 5 scale fisse, 5 scale mobili e 5 ascensori, per accedere alle varie piattaforme. Pertanto, tutte le piattaforme saranno accessibili per PRM e i percorsi PRM saranno garantiti sulle piattaforme.

Il nuovo fabbricato viaggiatori, che si estende su 1000 m² su due livelli, è l'elemento essenziale del progetto del polo poiché sarà il nuovo luogo di interscambio della stazione di Noisy-le-Sec, consentendo ai passeggeri di essere accompagnati dal piazzale pedonale alla nuova passerella. È anche il principale indicatore urbano del polo della stazione di Noisy-le-Sec e deve naturalmente orientare i passeggeri verso i binari della stazione. È posizionato lungo i binari ferroviari esistenti, tra il PASO (sottopassaggio) e l'alto piazzale. È stato progettato per essere il più compatto possibile in termini di superficie al fine di ridurre l'impatto di carbonio associato alla sua costruzione. Il suo tetto sarà vegetato per gestire l'acqua piovana e garantire una migliore integrazione urbana. Il collegamento tra il livello superiore e il livello inferiore del fabbricato viaggiatori è assicurato da una scala e da un ascensore accessibili alle persone con mobilità ridotta.

Riqualificazione della passerella esistente

La manutenzione della passerella esistente solo in direzione delle uscite della stazione è stata scelta per facilitare la circolazione dei passeggeri, creando così maggiori possibilità di uscite possibili dai binari.

Nuove pensiline portuali

La demolizione e la ricostruzione dei rifugi è necessaria per la realizzazione della passerella. Nell'ambito del progetto hub, si prevede di demolire le 3 pensiline esistenti e ricostruire 3 nuove pensiline sulle banchine 1, 3 e 4 per proteggere i passeggeri dalle intemperie durante i tempi di attesa. Il binario 2 non sarà dotato di nuove pensiline perché la RER E non lo serve.