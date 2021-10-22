Il progetto prevede la creazione di un piazzale alto a livello di rue Jaurès, un piazzale basso a livello di rue de la Gare e un collegamento urbano che include una rampa PMR. Questi spazi saranno adattati e attrezzati per facilitare il flusso di passeggeri. Saranno anche vegetati per renderli luoghi di attesa e piacevoli scambi intermodali.
I principi di progettazione e funzionamento
Il progetto di riqualificazione del polo della stazione si articola in due perimetri:
- Il perimetro ferroviario corrispondente alla stazione (fabbricato viaggiatori, passerella, sottopassaggio e banchine);
- Il perimetro intermodale corrispondente agli spazi pubblici per gli scambi intermodali (piazzale, strade).
Mappa del perimetro di studio ravvicinato e del perimetro operativo, ferroviario e intermodale
Gli sviluppi mantenuti nel perimetro ferroviario
Una nuova passerella e un nuovo fabbricato viaggiatori
Il progetto definitivo prevede la creazione di un nuovo fabbricato viaggiatori a due piani e di un nuovo ponte pedonale, più grande e funzionale, per accogliere più passeggeri in futuro. La passerella esistente sarà mantenuta solo per l'uscita dei passeggeri.
La nuova passerella sarà posizionata al centro delle piattaforme esistenti. Fornirà l'accesso a tutte le piattaforme tramite scale mobili sul lato ovest e scale sul lato est. Ogni piattaforma sarà accessibile anche da un ascensore, situato al centro della passerella. La nuova passerella sarà dotata di 5 scale fisse, 5 scale mobili e 5 ascensori, per accedere alle varie piattaforme. Pertanto, tutte le piattaforme saranno accessibili per PRM e i percorsi PRM saranno garantiti sulle piattaforme.
Il nuovo fabbricato viaggiatori, che si estende su 1000 m² su due livelli, è l'elemento essenziale del progetto del polo poiché sarà il nuovo luogo di interscambio della stazione di Noisy-le-Sec, consentendo ai passeggeri di essere accompagnati dal piazzale pedonale alla nuova passerella. È anche il principale indicatore urbano del polo della stazione di Noisy-le-Sec e deve naturalmente orientare i passeggeri verso i binari della stazione. È posizionato lungo i binari ferroviari esistenti, tra il PASO (sottopassaggio) e l'alto piazzale. È stato progettato per essere il più compatto possibile in termini di superficie al fine di ridurre l'impatto di carbonio associato alla sua costruzione. Il suo tetto sarà vegetato per gestire l'acqua piovana e garantire una migliore integrazione urbana. Il collegamento tra il livello superiore e il livello inferiore del fabbricato viaggiatori è assicurato da una scala e da un ascensore accessibili alle persone con mobilità ridotta.
Riqualificazione della passerella esistente
La manutenzione della passerella esistente solo in direzione delle uscite della stazione è stata scelta per facilitare la circolazione dei passeggeri, creando così maggiori possibilità di uscite possibili dai binari.
Nuove pensiline portuali
La demolizione e la ricostruzione dei rifugi è necessaria per la realizzazione della passerella. Nell'ambito del progetto hub, si prevede di demolire le 3 pensiline esistenti e ricostruire 3 nuove pensiline sulle banchine 1, 3 e 4 per proteggere i passeggeri dalle intemperie durante i tempi di attesa. Il binario 2 non sarà dotato di nuove pensiline perché la RER E non lo serve.
Sviluppi selezionati nel perimetro intermodale
La creazione di piazzale
L'alto piazzale comprenderà anche l'allargamento del marciapiede dietro la stazione T1, reso possibile dalla demolizione della Rotonda.
Il piazzale basso sarà esteso sulla porzione di rue de la Gare in vicolo cieco e chiuso al traffico stradale, tranne che per alcuni usi specifici. La riqualificazione di Rue de la Gare consiste nel modificare completamente gli spazi pubblici e nel vegetare i dintorni della strada. I pedoni beneficeranno così di uno spazio tranquillo. Sarà mantenuto l'accesso stradale necessario per i residenti locali e le funzioni logistiche relative alla stazione.
Il collegamento pedonale tra il piazzale superiore e quello inferiore
Il collegamento pedonale tra il piazzale superiore e inferiore, accessibile alle persone con mobilità ridotta, avverrà tramite una rampa. La rampa forma un collegamento tra i due piazzali della stazione creando uno spazio paesaggistico più accogliente.
Parcheggio biciclette
Il progetto prevede di distribuire parcheggi per biciclette in modo equilibrato tra i livelli superiore e inferiore del polo. 270 posti auto per biciclette saranno installati al piano superiore della stazione, oltre ai 480 posti previsti dal 2025 al piano inferiore. Il progetto prevede posti in armadietti sicuri e spazi liberi sotto rifugi.
Sviluppo stradale - Parte superiore
Il progetto prevede di limitare il traffico nella parte superiore della stazione, che attualmente è a doppio senso. In questo contesto, il traffico tra Avenue Bir-Hakeim e Rue Jean Jaurès sarà consentito solo agli autobus e alle biciclette. I veicoli provenienti dal ponte Gallieni saranno indirizzati verso Bir-Hakeim Avenue e poi verso Dombasle Street. Il traffico sarà vietato sul Boulevard de la République tra Rue Jean Jaurès e Boulevard Michelet in direzione ovest verso est, saranno consentiti solo autobus e biciclette.
Una pista ciclabile sarà proposta anche sul Boulevard de la République. Infine, il progetto mira anche a offrire aree di attesa più qualitative per le fermate degli autobus, allargando i marciapiedi di Boulevard de la République.
Situazione prevista del piano del traffico intorno al palo-stazione di Noisy-le-Sec all'orizzonte di messa in servizio del prolungamento del tram T1
Un progetto dai molteplici vantaggi
- Un hub di trasporto multimodale più funzionale, che contribuisce all'attrattività del territorio
- Miglioramento della circolazione, della sicurezza e del comfort dei passeggeri
- Spazi pubblici calmi e ampliati all'accesso alla stazione a beneficio delle modalità attive (a piedi, in bicicletta, ecc.)
- Miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente di vita: inverdimento dei piazzali, trasferimento modale dall'automobile al trasporto pubblico e alle modalità attive.