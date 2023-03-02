Approvazione della dichiarazione di progetto

Data di pubblicazione: 3 novembre 2021

A seguito dell'inchiesta pubblica tenutasi dal 23 aprile al 26 maggio 2021 e del parere favorevole del commissario inquirente sul progetto consegnato alla fine di luglio, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato l'11 ottobre 2021 la dichiarazione di progetto per la riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay.

La dichiarazione di progetto giustifica l'interesse generale del progetto. Risponde alle sfide dell'accessibilità e del miglioramento della sicurezza della stazione. Il progetto consente inoltre l'adeguamento della stazione all'arrivo di nuovi mezzi di trasporto pesante e allo sviluppo urbano del settore. Inoltre, il progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay promuove l'uso dei trasporti pubblici, è compatibile con i documenti di pianificazione e presenta un bilancio socioeconomico positivo.

La dichiarazione del progetto specifica inoltre il seguito dato alle raccomandazioni formulate dal commissario incaricato dell'inchiesta a seguito dell'inchiesta pubblica:

raccomandazione 1, la richiesta di coordinamento di tutti i fabbricati passeggeri previsti nel settore Nord-Est: Île-de-France Mobilités assicura già una missione per coordinare gli studi dei vari elementi del polo della stazione che saranno effettuati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice (RATP, SGP, SNCF Gares & Connexion e SPL Marne au Bois). Questa missione continuerà a garantire la coerenza complessiva del programma del cluster;

Raccomandazione 2, valutazione e restrizione nei percorsi e nelle fermate degli autobus che servono il lato est del cluster: Île-de-France Mobilités proseguirà gli studi sul posizionamento delle fermate degli autobus ed esaminerà l'opportunità di integrare una stazione degli autobus complementare a est (una stazione degli autobus è già prevista a ovest). Saranno presi in considerazione gli impatti della ristrutturazione della rete di autobus relativi al progetto e ad altri progetti di trasporto locale;

raccomandazione 3, la messa in sicurezza delle piattaforme della RER E: Île-de-France Mobilités chiederà a SNCF Gares & Connexions di effettuare quanto prima l'operazione di desaturazione e accessibilità della RER E in Val de Fontenay e, in attesa degli adeguamenti strutturali, di attuare misure a breve termine;

Raccomandazione 4, l'aggiunta di parcheggi per il drop-off, per i taxi e per le persone a mobilità ridotta, sia a est che a ovest della stazione: Île-de-France Mobilités si impegna a studiare l'integrazione di parcheggi per persone a mobilità ridotta a ovest della stazione e nella misura dei vincoli del sito.

Prossimo passo: la decisione del prefetto che deve decidere sull'utilità pubblica del progetto.

