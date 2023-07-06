Polo - Stazione

RiqualificazioneGare de Val de Fontenay

Aggiornato il

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val-de-Marne
Città di Fontenay-sous-Bois
Società Grandi Progetti
Île-de-France Mobilités

La stazione di Val de Fontenay è servita dalle linee RER A ed E e da sette linee di autobus durante il giorno e due noctiliens. Con 115.000 passeggeri giornalieri, Val de Fontenay è la prima stazione ferroviaria nella regione orientale dell'Ile-de-France.

Entro il 2035, l'utenza alla stazione di Val de Fontenay aumenterà del 115% a causa della messa in servizio di nuove linee di trasporto pubblico (Tram T1, Bus Bord de Marne, Metro 1, Metro 15 e RER E estesa a ovest) e dello sviluppo urbano del settore. Val de Fontenay svolgerà un ruolo importante nello sviluppo dinamico della regione orientale dell'Ile-de-France.

Diventa essenziale ripensare lo sviluppo e il funzionamento della stazione per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto.

Figure chiave

Programma provvisorio

Il calendario di attuazione del progetto globale dovrebbe essere coerente con gli orizzonti temporali di messa in servizio dei progetti di trasporto e con il calendario di consegna dei progetti urbani:

  • a medio termine con l'arrivo del Tram T1 e Bus Bord de Marne (TCSP ex-RN34)
  • a lungo termine con l'arrivo della metropolitana 15 del Grand Paris Express, la metropolitana 1, nonché lo sviluppo di un progetto urbano nel settore Péripôle.

A tal fine, il progetto è stato progettato per essere graduale.

Finanza e attori

Finanza

Il progetto di riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay si articola in azioni di diverso tipo:

  • desaturazione della stazione esistente;
  • l'accessibilità della RER E e il collegamento tra la RER E e la RER A;
  • l'interconnessione con i progetti della linea Metro 15 (guidata dalla Société du Grand Paris) e della Metro 1 (guidata da un co-project manager Île-de-France Mobilités e RATP);
  • sostenere l'arrivo di progetti di strutturazione in superficie (Tram T1).

Ad oggi biglietto, il progetto è ammissibile a diverse linee di finanziamento:

  • finanziamenti previsti dal Contratto di Piano Stato-Regione per il miglioramento e l'ammodernamento della RER e per gli hub multimodali individuati nel Piano di Mobilità Urbana della Regione Île-de-France;
  • finanziamento del Master Plan per l'accessibilità (SDA);
  • i finanziamenti previsti per il biglietto delle interconnessioni della Grande Parigi nel CPER 2015-2020;
  • finanziamento di diritto comune da parte di Île-de-France Mobilités;
  • finanziamenti mobilitati dalle autorità locali nell'ambito delle loro competenze in materia di pianificazione e strade.