RiqualificazioneGare de Val de Fontenay

La stazione di Val de Fontenay è servita dalle linee RER A ed E e da sette linee di autobus durante il giorno e due noctiliens. Con 115.000 passeggeri giornalieri, Val de Fontenay è la prima stazione ferroviaria nella regione orientale dell'Ile-de-France.

Entro il 2035, l'utenza alla stazione di Val de Fontenay aumenterà del 115% a causa della messa in servizio di nuove linee di trasporto pubblico (Tram T1, Bus Bord de Marne, Metro 1, Metro 15 e RER E estesa a ovest) e dello sviluppo urbano del settore. Val de Fontenay svolgerà un ruolo importante nello sviluppo dinamico della regione orientale dell'Ile-de-France.

Diventa essenziale ripensare lo sviluppo e il funzionamento della stazione per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto.