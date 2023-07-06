RiqualificazioneGare de Val de Fontenay

Aggiornato il
Approvazione della dichiarazione di progetto
Inchiesta pubblica: parere favorevole sul progetto!
Il calendario di attuazione del progetto globale dovrebbe essere coerente con gli orizzonti temporali di messa in servizio dei progetti di trasporto e con il calendario di consegna dei progetti urbani:
- a medio termine con l'arrivo del Tram T1 e Bus Bord de Marne (TCSP ex-RN34)
- a lungo termine con l'arrivo della metropolitana 15 del Grand Paris Express, la metropolitana 1, nonché lo sviluppo di un progetto urbano nel settore Péripôle.
A tal fine, il progetto è stato progettato per essere graduale.
Finanza
Il progetto di riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay si articola in azioni di diverso tipo:
- desaturazione della stazione esistente;
- l'accessibilità della RER E e il collegamento tra la RER E e la RER A;
- l'interconnessione con i progetti della linea Metro 15 (guidata dalla Société du Grand Paris) e della Metro 1 (guidata da un co-project manager Île-de-France Mobilités e RATP);
- sostenere l'arrivo di progetti di strutturazione in superficie (Tram T1).
Ad oggi biglietto, il progetto è ammissibile a diverse linee di finanziamento:
- finanziamenti previsti dal Contratto di Piano Stato-Regione per il miglioramento e l'ammodernamento della RER e per gli hub multimodali individuati nel Piano di Mobilità Urbana della Regione Île-de-France;
- finanziamento del Master Plan per l'accessibilità (SDA);
- i finanziamenti previsti per il biglietto delle interconnessioni della Grande Parigi nel CPER 2015-2020;
- finanziamento di diritto comune da parte di Île-de-France Mobilités;
- finanziamenti mobilitati dalle autorità locali nell'ambito delle loro competenze in materia di pianificazione e strade.