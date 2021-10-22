Consultazione preliminare

La consultazione è un momento di informazione e scambio con il pubblico al fine di presentare l'opportunità e le caratteristiche principali del progetto. Inquadrato dall'articolo L.103-2 del codice urbanistico o dall'articolo L.122-1 del codice dell'ambiente a seconda del contesto del progetto, mira a raccogliere le osservazioni e le opinioni di tutti gli attori del territorio sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto. Questa fase si conclude con una valutazione approvata dal Consiglio STIF, che riferisce sugli scambi e le opinioni espresse durante la fase di consultazione con il pubblico.

CPER

Un contratto di programma Stato-Regione (CPER) è un documento con il quale lo Stato e una regione si impegnano alla programmazione pluriennale e al finanziamento di grandi progetti di sviluppo territoriale come la creazione di infrastrutture di trasporto.

DOCP

Il file degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP) è un documento amministrativo che presenta l'opportunità e la fattibilità del progetto: presenta le linee principali e consente di misurare la posta in gioco.

Inchiesta pubblica

L'ultima fase della consultazione pubblica, l'inchiesta pubblica mira a presentare il progetto e i suoi impatti sull'ambiente, nonché le misure che saranno adottate per limitarne gli effetti, consentendo al pubblico di esprimere nuovamente la propria opinione sul progetto. L'inchiesta è aperta con ordinanza del prefetto, che nomina un commissario d'inchiesta o una commissione d'inchiesta pubblica composta da più membri. Al termine dell'indagine, il commissario inquirente redige una relazione, sulla base della quale esprime parere favorevole o sfavorevole, il parere favorevole può, se necessario, essere accompagnato da riserve e/o raccomandazioni.

Intermodalità

L'intermodalità si riferisce alla capacità di passare facilmente da un modo di trasporto all'altro durante lo stesso viaggio.

Persone con mobilità ridotta

Si tratta di tutte le persone che affrontano la difficoltà di muoversi in un ambiente troppo spesso inadatto. Queste difficoltà possono essere causate dall'età, dalla malattia o da un incidente, tutte situazioni che riducono notevolmente le pari opportunità nella vita di tutti i giorni.

Piano di trasporto urbano dell'Île-de-France

Approvato dal Consiglio regionale dell'Île-de-France con delibera del 19 giugno 2014, il piano di mobilità urbana dell'Île-de-France mira a coordinare a livello regionale le politiche delle parti interessate alla mobilità per tutti i modi di trasporto. Il suo obiettivo principale è guidare la domanda di viaggio e proporre soluzioni adeguate per l'intera catena di viaggio.

Hub di interscambio multimodale

Un hub di interscambio multimodale è un luogo di articolazione delle reti di trasporto che mira a facilitare la pratica di diversi modi di trasporto passeggeri. Ha lo scopo di promuovere i collegamenti e l'accessibilità alla rete di trasporto.

Diagramma a blocchi

Il diagramma definisce il programma funzionale dell'operazione, ne specifica gli obiettivi ed effettua una prima valutazione economica, sociale e ambientale.

Piano generale per l'accessibilità

L'accordo STIF con gli attori ferroviari SNCF e RFF ha permesso di implementare un piano coordinato per rendere accessibili le stazioni dal 2009. I progetti di accessibilità devono garantire l'accesso alle persone a mobilità ridotta dal piazzale della stazione fino all'imbarco sul treno: biglietterie adattate, fari acustici, sollevamento dei marciapiedi per metterli all'altezza del pavimento dei treni, strisce di allerta lungo i marciapiedi e in cima alle scale fisse, installazione di ascensori, porte automatiche e creazione di passerelle e sottopassaggi.

SDRIF

Il piano generale della regione Ile-de-France (SDRIF) è il documento strategico per la pianificazione e lo sviluppo a lungo termine della regione Ile-de-France. Il nuovo SDRIF è stato approvato dallo Stato con decreto n. 2013-1241 del 27 dicembre 2013.

Eleonora

Véligo è un servizio di spazi ad accesso libero o sicuro per parcheggiare la tua bicicletta disponibile nelle stazioni o stazioni della regione Île-de-France istituito da STIF. Le aree sicure sono accessibili con una carta Navigo caricata con un biglietto di trasporto valido.