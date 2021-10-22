Scopri il progetto

Il progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay riguarda gli spazi all'interno della stazione per migliorare il traffico passeggeri e i collegamenti e gli spazi intorno alla stazione per facilitare l'intermodalità (pedoni, biciclette, autobus, ecc.).

Si tratta di ripensare la stazione in coerenza con l'arrivo di nuove linee di trasporto pubblico (Tram T1, Bus Bord de Marne e Metros 1 e 15) e lo sviluppo urbano nei dintorni.

Obiettivi

Il progetto del polo della stazione di Val de Fontenay si concentra su:

• da un lato, migliorare il funzionamento dell'attuale stazione, in particolare renderla pienamente accessibile, e dissociare il più possibile il funzionamento della RER A ed E;

• dall'altro, per sostenere l'aumento del traffico indotto dallo sviluppo dell'offerta di trasporto e dalle dinamiche urbane del settore.

In considerazione dell'attuale frequentazione della stazione, delle sue prospettive di sviluppo e delle disfunzioni che sta vivendo oggi, il progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay deve rispondere a quattro obiettivi prioritari:

Riorganizzare e ampliare gli spazi della stazione

La stazione vedrà un aumento del numero di passeggeri di quasi il 115%. Domani, ci saranno più passeggeri che andranno a Val de Fontenay per prendere una delle linee di trasporto. È essenziale riorganizzare e ampliare gli spazi della stazione per accogliere i passeggeri e migliorare i collegamenti tra le linee di trasporto attuali e future. Questo obiettivo risponde anche all'esigenza di creare accessi dedicati e rendere accessibili alle persone a mobilità ridotta i marciapiedi della RER E, migliorando al contempo la visibilità e la leggibilità degli accessi ai lati est e ovest della stazione.

Migliorare i dintorni della stazione in linea con i progetti di sviluppo realizzati dalle comunità

A piedi, in bicicletta, in autobus, la stazione di Val de Fontenay deve essere accessibile a tutti i mezzi di trasporto per i viaggiatori. Ecco perché i responsabili del progetto stanno già immaginando di migliorare l'accesso alla stazione, in linea con i progetti urbani del quartiere. La riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay mira quindi a sostenere lo sviluppo urbano circostante. Il taglio fisico e visivo del fascio A86 / RER E sarà mitigato dalla creazione di un collegamento pedonale e urbano tra est e ovest. Sul lato est della Val de Fontenay, con l'arrivo delle metropolitane 1 e 15, sarà realizzato un accesso strutturato che offrirà ai passeggeri tutti i servizi di una stazione e strutture a favore dell'intermodalità.

Migliorare la qualità del servizio per tutti i viaggiatori

Questo obiettivo comprende il miglioramento della leggibilità, del comfort e della sicurezza dei percorsi verso e all'interno del polo della stazione, nonché il miglioramento della qualità del servizio (gestione delle informazioni ai passeggeri nelle stazioni, implementazione della segnaletica globale per tutti i modi di trasporto, sviluppo dei servizi e animazione commerciale, ecc.).

Progettare un progetto graduale

Entro il 2035, Val de Fontenay sperimenterà un vero e proprio sconvolgimento con l'arrivo di nuove linee di trasporto pubblico e l'emergere di nuovi quartieri. Il progetto dovrà essere realizzato in diverse fasi successive di sviluppo al fine di essere in grado di tenere conto dei programmi di questi progetti urbani e di trasporto mentre si pensa di migliorare la stazione oggi. Il lavoro dovrà anche essere pensato tenendo conto del funzionamento del polo.