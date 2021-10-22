Finanziamenti e attori
Il costo del progetto
In questa fase degli studi, il costo del progetto è stimato in 275 milioni di euro (+ o – 10%; condizioni economiche gennaio 2018):
- 236 milioni di euro per il miglioramento del perimetro "ferroviario"
- 24 milioni di euro per lo sviluppo del perimetro "intermodale"
- 15M€ per i terreni
Finanziamento del progetto
Il progetto di riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay si articola in azioni di diverso tipo:
- desaturazione della stazione esistente;
- l'accessibilità della RER E e il collegamento tra la RER E e la RER A;
- l'interconnessione con i progetti della linea Metro 15 (guidata dalla Société du Grand Paris) e della Metro 1 (guidata da un co-project manager Île-de-France Mobilités e RATP);
- sostenere l'arrivo di progetti di strutturazione in superficie (Tram T1).
Ad oggi biglietto, il progetto è ammissibile a diverse linee di finanziamento:
- finanziamenti previsti dal Contratto di Piano Stato-Regione per il miglioramento e l'ammodernamento della RER e per gli hub multimodali individuati nel Piano di Mobilità Urbana della Regione Île-de-France;
- finanziamento del Master Plan per l'accessibilità (SDA);
- i finanziamenti previsti per il biglietto delle interconnessioni della Grande Parigi nel CPER 2015-2020;
- finanziamento di diritto comune da parte di Île-de-France Mobilités;
- finanziamenti mobilitati dalle autorità locali nell'ambito delle loro competenze in materia di pianificazione e strade.
Attuazione del progetto
Île-de-France Mobilités è il proprietario del progetto. Conduce gli studi fino alla fine dell'inchiesta pubblica
Gli studi del progetto sono condotti in stretta collaborazione con:
- Enti locali: la città di Fontenay-sous-Bois, il dipartimento Val-de-Marne e l'istituzione territoriale pubblica Paris Est Marne Bois;
- Operatori e proprietari di progetti di trasporto e urbani esistenti e futuri: SNCF, RATP, SGP e SPL Marne au Bois.
La collaborazione di molti partner del territorio, tutti impegnati a migliorare le possibilità di trasporto degli abitanti, è un fattore chiave per la riqualificazione del polo della stazione e per il coordinamento con i progetti nei pressi di Val de Fontenay.
Nella fase di costruzione, i proprietari del progetto saranno gli operatori di trasporto sui perimetri di cui sono responsabili (RATP, SNCF, SGP). Per i dintorni della stazione, i responsabili delle strutture saranno forniti principalmente dal dipartimento Val-de-Marne per le strade dipartimentali e dalla SPL Marne au Bois per lo sviluppo di altre strade e spazi pubblici.
Il cast
Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France.
Al centro della rete di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori dell'infrastruttura), investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Decide e gestisce progetti per lo sviluppo e l'ammodernamento di tutti i trasporti. Dalle prime fasi di consultazione, fino alla messa in servizio.
Lo Stato investe, nell'Île-de-France, in progetti di ammodernamento e sviluppo della rete esistente. Nell'ambito della Nuova Grande Parigi annunciata dal Primo Ministro il 6 marzo 2013, questi progetti sono in linea con la costruzione delle linee automatiche della metropolitana nella circonvallazione del Grand Paris Express, in particolare per soddisfare le esigenze di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. Il miglioramento della rete di trasporto quotidiano, in particolare delle linee della metropolitana e della RER e delle future stazioni di trasferimento, è una priorità assoluta per lo Stato. Lo Stato partecipa finanziariamente agli studi di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
La regione Île-de-France è il principale finanziatore dello sviluppo dei trasporti nell'Île-de-France. Contribuisce alla creazione o all'estensione di numerose linee metropolitane, all'ammodernamento delle linee RER e allo sviluppo delle stazioni dell'Île-de-France. La sua priorità: migliorare la qualità della vita dei residenti dell'Ile-de-France sviluppando il trasporto da periferia a periferia. Attualmente partecipa al finanziamento degli studi per la riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
Calmare il traffico automobilistico, promuovere il trasporto pubblico e il traffico dolce, garantire un migliore accesso al territorio e ridurre i tempi di percorrenza all'interno del dipartimento, questi sono i principali obiettivi del Consiglio dipartimentale in termini di spostamenti. Per raggiungere questo obiettivo, il Dipartimento sostiene numerosi progetti nella regione Val-de-Marne insieme ai vari partner.
Mobilitata per lo sviluppo del trasporto pubblico sul suo territorio e in particolare per promuovere l'accesso alle stazioni strutturanti della Nuova Grande Parigi, la città di Fontenay-sous-Bois partecipa alla riflessione sull'intermodalità intorno alla stazione di Val de Fontenay.
Attore storico nella rete di trasporto dell'Île-de-France, SNCF gestisce le 5 linee RER dell'Île-de-France (compresa la RER E che serve la stazione di Val-de-Fontenay), di cui 2 congiuntamente con la RATP e le 9 linee Transilien. Ciò rappresenta quasi 3,2 milioni di residenti dell'Ile-de-France trasportati ogni giorno. Inoltre, SNCF mantiene, sviluppa, modernizza le stazioni e la rete ferroviaria. Commercializza gli spazi delle stazioni e l'accesso alla rete ferroviaria per tutte le aziende di trasporto passeggeri e merci. Attraverso le sue missioni, è anche un attore importante nella mobilità sostenibile, che contribuisce alla sicurezza, alla qualità, alla regolarità e al comfort del servizio ferroviario francese
Istituzione pubblica dello Stato creata nel 2010, la Société du Grand Paris è responsabile della costruzione del Grand Paris Express. Assicura la costruzione dell'infrastruttura che compone la rete e l'acquisizione del materiale rotabile che la attraverserà. Con 200 chilometri di rete, il Grand Paris Express prevede di creare quattro nuove linee intorno a Parigi, l'estensione della linea 14, la costruzione di 68 stazioni e lo sviluppo di nuovi quartieri intorno a questi futuri centri urbani.
Ogni giorno, RATP dimostra la sua capacità di gestire, sviluppare, modernizzare e mantenere una delle reti multimodali più efficienti (autobus, metropolitana, RER, tram), con oltre 3 miliardi di viaggi all'anno.
Investe e innova per migliorare il servizio fornito ai viaggiatori. La RATP è l'operatore della metropolitana e parte della RER, proprietario e gestore della loro infrastruttura.
Creata nel 2012, Marne-au-Bois SPL (MAB SPL) è al servizio delle autorità locali azioniste (le città di Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne e l'EPT Paris Est Marne & Bois) per la gestione dei progetti, la pianificazione e lo sviluppo urbano nella zona est di Parigi. MAB SPL agisce in particolare per lo sviluppo del polo terziario di Val de Fontenay e interverrà per lo sviluppo dei dintorni del palo-stazione, in particolare come project manager degli spazi pubblici.
L'Établissement Public Territorial "Paris Est Marne et Bois" è un'intercomunalità che riunisce 13 comuni della Val-de-Marne e 510.000 abitanti. Mette in comune competenze trasversali come la pianificazione, i rifiuti e l'ambiente, lo sviluppo economico, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, i legami sociali, l'alloggio, l'alloggio e la politica urbana, il piano per il clima e l'energia dell'aria, i lavori e la pianificazione urbana. A questo biglietto, il Territoire Paris Est Marne et Bois interverrà per lo sviluppo dei dintorni del polo della stazione di Val de Fontenay, tramite MAB SPL, e come finanziatore.