Finanziamenti e attori

L'Établissement Public Territorial "Paris Est Marne et Bois" è un'intercomunalità che riunisce 13 comuni della Val-de-Marne e 510.000 abitanti. Mette in comune competenze trasversali come la pianificazione, i rifiuti e l'ambiente, lo sviluppo economico, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, i legami sociali, l'alloggio, l'alloggio e la politica urbana, il piano per il clima e l'energia dell'aria, i lavori e la pianificazione urbana. A questo biglietto, il Territoire Paris Est Marne et Bois interverrà per lo sviluppo dei dintorni del polo della stazione di Val de Fontenay, tramite MAB SPL, e come finanziatore.