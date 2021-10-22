I risultati della consultazione

Île-de-France Mobilités, titolare del progetto, e i finanziatori hanno voluto organizzare un momento di informazione e scambio tra i partner del progetto e il pubblico sull'opportunità e le principali caratteristiche del progetto (residenti, viaggiatori della Val de Fontenay, autorità locali, attori economici associativi interessati, ecc.).

L'obiettivo di questa consultazione era quello di raccogliere tutte le opinioni sui principi fondamentali del progetto e quindi arricchirlo integrando le esigenze e le aspettative del pubblico.

La consultazione sulla riqualificazione della stazione di Val de Fontenay si è svolta dal 20 febbraio al 24 marzo 2017. Ha generato una partecipazione significativa e ricca con 495 opinioni da parte di residenti locali, utenti della stazione e stakeholder locali.

Una valutazione della consultazione è stata elaborata da Île-de-France Mobilités per riferire sulle opinioni espresse, attraverso il sito web, le mappe T e gli incontri pubblici. È stato approvato dal Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France il 28 giugno.

Accedi alla relazione sulla consultazione, alla sintesi e agli allegati.

Gli studi proseguiranno tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla consultazione e in particolare:

In termini di calendario, il Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha approvato il principio di scaglionamento del progetto per sostenere i progetti di trasporto e i progetti urbani nelle vicinanze e ha chiesto ai proprietari delle stazioni della metropolitana 1 e 15 di integrare il principio di una realizzazione congiunta delle loro stazioni in Val de Fontenay.

Accedi alla delibera sul progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay