Strutture e impianti
Servizi nella stazione
Gli sviluppi della stazione costituiscono il perimetro "ferroviario" del progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
Questo campo di applicazione comprende:
- la creazione di due nuovi fabbricati viaggiatori ad est. Il fabbricato viaggiatori nord-est faciliterà l'accesso alla RER A ed E con accesso dedicato attraverso i nuovi passaggi sotterranei e consentirà l'accesso alle metropolitane M1 e M15 e al tram T1, nonché al quartiere Alouettes e Péripôle Nord (in mutazione). Il fabbricato viaggiatori sud-est sarà la porta d'accesso al nuovo sottopassaggio sotto la RER A e per collegare i quartieri situati su entrambi i lati dei binari della RER A.
- la creazione di due nuovi sottopassi per facilitare l'accesso ai trasporti e gli attraversamenti della RER A ed E. Il primo, chiamato "est-ovest", passerà sotto i binari della RER E. Porterà a est nel nuovo fabbricato viaggiatori e a ovest all'Avenue des Olympiades e al fabbricato viaggiatori ovest. Consentirà l'accesso diretto alle piattaforme RER E e fornirà un collegamento urbano tra l'est e l'ovest della Val de Fontenay. Il secondo, chiamato "nord-sud", passerà sotto i binari della RER A. Sostituirà l'attuale metropolitana che sarà chiusa e aprirà nei due futuri fabbricati viaggiatori nord-est e sud-est.
- riqualificazione degli spazi esistenti. Questi includono miglioramenti alle piattaforme RER A ed E che miglioreranno la leggibilità, la sicurezza e il comfort dei percorsi all'interno della stazione, compresi i collegamenti tra RER A ed E. Inoltre, lo storico fabbricato viaggiatori a ovest sarà riqualificato e aperto maggiormente alla città e al nuovo sottopassaggio sotto la RER E.
Scheda informativa
Strutture intorno alla stazione
Domani, il 115% in più di passeggeri utilizzerà il polo di Val de Fontenay. Per offrire i migliori servizi possibili ai passeggeri, per collegare meglio il polo della stazione con il suo ambiente e per facilitare l'accesso alla stazione con tutte le modalità, Île-de-France Mobilités e i partner del progetto stanno pianificando numerosi sviluppi intorno al polo della stazione. Questo è il perimetro "intermodale" del progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
Il perimetro "intermodale" comprende:
- La riqualificazione degli spazi pubblici: i dintorni dei tre accessi alla stazione saranno pacificati (area di incontro, zona 30 ...). Offriranno spazi più generosi per i pedoni e offriranno percorsi e parcheggi adatti alle biciclette;
- Il polo degli autobus, che sarà riqualificato per essere adattato allo sviluppo dell'offerta di autobus e per offrire condizioni di attesa confortevoli, in linea con il progetto urbano.
Scheda informativa
Un progetto globale coerente con i relativi progetti urbani
Il territorio in cui si trova la stazione di Val de Fontenay subirà una profonda trasformazione urbana, guidata dalle autorità locali e dagli sviluppatori pubblici. Il progetto di riqualificazione del polo della stazione parteciperà pienamente a questa evoluzione: la stazione sarà accessibile a tutti i modi di trasporto (a piedi, in bicicletta, in autobus, ecc.), più visibile grazie ai suoi nuovi accessi e meglio integrata. Ciò rafforzerà l'attrattiva del settore. Île-de-France Mobilités garantirà che gli orientamenti della riqualificazione del polo della stazione siano coerenti con questa trasformazione urbana, in particolare in termini ambientali, paesaggistici e architettonici, senza modificare le principali funzionalità del progetto in termini di mobilità.