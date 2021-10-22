Strutture e impianti

Un progetto globale coerente con i relativi progetti urbani

Il territorio in cui si trova la stazione di Val de Fontenay subirà una profonda trasformazione urbana, guidata dalle autorità locali e dagli sviluppatori pubblici. Il progetto di riqualificazione del polo della stazione parteciperà pienamente a questa evoluzione: la stazione sarà accessibile a tutti i modi di trasporto (a piedi, in bicicletta, in autobus, ecc.), più visibile grazie ai suoi nuovi accessi e meglio integrata. Ciò rafforzerà l'attrattiva del settore. Île-de-France Mobilités garantirà che gli orientamenti della riqualificazione del polo della stazione siano coerenti con questa trasformazione urbana, in particolare in termini ambientali, paesaggistici e architettonici, senza modificare le principali funzionalità del progetto in termini di mobilità.