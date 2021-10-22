Antefatti
La stazione di Val de Fontenay, oggi
La stazione di Val de Fontenay è un importante snodo dei trasporti per l'est dell'Ile-de-France.
Fa anche parte di una dinamica di sviluppo di importanza regionale. In effetti, Val de Fontenay è un polo occupazionale in rapida espansione e l'area intorno alla stazione ha un'alta concentrazione di progetti di sviluppo.
Situato nel comune di Fontenay-sous-Bois, il fabbricato viaggiatori della stazione di Val de Fontenay è stato aperto al pubblico nel 1977. Oggi, 115.000 passeggeri giornalieri utilizzano i suoi corridoi per raggiungere la RER E, la RER A, le 7 linee di autobus e le 2 linee di Noctilien. E, durante l'ora di punta mattutina, quasi 15.500 passeggeri arrivano alla stazione.
A causa della sua frequentazione, la stazione sta vivendo malfunzionamenti, a causa della sua progettazione 40 anni fa. Non soddisfa più le esigenze di viaggio di oggi e di domani.
Ad esempio, anche se il collegamento è facile tra la RER A e la RER E, non esiste un accesso diretto dedicato alle piattaforme RER E. Per accedervi, i passeggeri devono passare attraverso i marciapiedi della RER A, il che produce un effetto di congestione sui binari di questa linea.
Inoltre, le piattaforme RER E non sono accessibili alle persone con mobilità ridotta, in assenza di ascensori.
I viaggi intorno alla stazione sono relativamente complessi e difficili da leggere per i passeggeri. L'accesso alla Val de Fontenay da est della stazione avviene attraverso ingressi confinati e scomodi per i pedoni.
La stazione di Val de Fontenay nel 1970
La stazione di Val de Fontenay negli anni 2000
La stazione di Val de Fontenay, entro il 2035
Entro il 2035, la stazione di Val de Fontenay accoglierà l'arrivo di nuove linee di trasporto:
- Metro 15 del Grand Paris Express (fase di studio)
- Il capolinea del prolungamento della Metro 1 da Château de Vincennes (frase di studio)
- Il capolinea del tram T1 in Avenue de Lattre de Tassigny (fase di costruzione)
Situato in un territorio dinamico, intorno alla stazione sono emersi progetti urbani come:
- La creazione del campus Société Générale, con circa 5.000 dipendenti;
- La consegna dell'edificio RATP nel 2019
E altri sono in fase di sviluppo come il progetto Val de Fontenay – Alouettes con:
- 600.000 m² di progetto urbano intorno alla stazione
- più di 75 ettari in mutazione;
- 1.000 nuove unità abitative (escluse abitazioni specifiche, alberghi e Péripôle);
- 300.000 m² di uffici, il raddoppio dell'attuale polo terziario.
Oppure:
- Lo sviluppo della Pointe con 85.000 m² di uffici.
Domani, il 115% in più di passeggeri utilizzerà la stazione di Val de Fontenay.
Entro il 2035 e con la graduale messa in servizio delle future linee di trasporto, è necessario ripensare il funzionamento della stazione di Val de Fontenay per consentire ai passeggeri di circolare facilmente e in sicurezza all'interno della stazione.