Inchiesta pubblica: parere favorevole sul progetto!

Data di pubblicazione: 11 agosto 2021

Alla fine di luglio, il commissario incaricato dell'inchiesta pubblica sulla riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay ha espresso parere favorevole sul progetto.

In particolare, il commissario inquirente ritiene che "il bilancio dei costi e dei benefici del progetto [...] sembra chiaramente positivo", e giudica che il progetto è "innegabilmente di pubblica utilità".

Questo parere favorevole è accompagnato da quattro raccomandazioni riguardanti il coordinamento di tutti i fabbricati viaggiatori, lo studio e l'eventuale riorganizzazione dei percorsi e delle fermate degli autobus che servono il lato est del polo, il miglioramento della sicurezza delle piattaforme RER E e l'aggiunta di parcheggi per il drop-off.

Nelle prossime settimane, i team di Île-de-France Mobilités rifletteranno sul seguito da dare a queste raccomandazioni e, all'inizio di ottobre, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités delibererà sulla dichiarazione di progetto per la riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay. Il prefetto sarà poi chiamato a pronunciarsi sull'utilità pubblica del progetto.

