Dal 20 febbraio al 24 marzo 2017, partecipa alla consultazione!

Data di pubblicazione: 6 febbraio 2017

Con 100.000 passeggeri giornalieri, Val de Fontenay è la prima stazione ferroviaria nella regione orientale dell'Ile-de-France.

Entro il 2030, il numero di visitatori in Val de Fontenay aumenterà del 70% a causa dell'arrivo di nuovi progetti di trasporto e dello sviluppo urbano del settore.

STIF e i suoi partner hanno quindi condotto studi per ripensare lo sviluppo generale e il funzionamento della stazione al fine di migliorare la qualità del servizio per tutti i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto.

Oggi, questo progetto viene presentato al pubblico durante la consultazione dal 20 febbraio al 24 marzo 2017.

La consultazione è un momento di informazione e scambio tra i partner del progetto e il pubblico e mira a raccogliere le opinioni di tutti: viaggiatori, abitanti, dipendenti, associazioni, ecc. per poi arricchire il progetto integrando al meglio le esigenze e le aspettative espresse.

